Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pogoni Varteksa nakon više od 100 godina odlaze u povijest

VIDEO Prometna nesreća kod Gospića: 'BMW je par minuta prije projurio 200 pored nas!'
GORNJA PLOČA BMW i automobil stranih tablica sudarili su se na A1 u ponedjeljak ujutro. Od čitateljice doznajemo kako je vozač BMW-a par minuta ranije projurio pored njih - Vozač BMW-a je bio sam u autu te je projurio pored nas i baš je divljao, prošao je pored nas sigurno 200 na sat. Znamo da vozač BMW-a nije ozlijeđen jer je stajao pored auta, vidjeli smo i nekoliko djece koja su stajala par metara od prometne.- veli čitateljica. HAK je na svojim stranicama izvijestio kako se zbog prometne nesreće između čvorova Gornja Ploča i Gospić, na 194. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km.
VIDEO Marko Livaja započeo utakmicu na klupi, pogledajte kako su navijači reagirali...
HAJDUK SLAVEN BELUPO 3-0 Marko Livaja nije navikao biti na klupi, ali trener Gonzalo Garcia odlučio je krenuti u dvoboj bez njega. Kad je spiker čitao imena Hajdukovih igrača, navijači su s najvećim pljeskom pozdravili upravo Hajdukovog kapetana i time još jednom potvrdili koliko vole i cijene napadača "bilih"
VIDEO Bamba kao na motoru: Pogledajte kako je Hajduk došao do treće pobjede u HNL-u
HAJDUK SLAVEN BELUPO 3-0 Počeli su Splićani susret bez Marka Livaje u prvih 11, a nakon prvog dijela nije bilo golova. Srećom po njih, Bamba se ukazao u 69. minuti i načeo "farmaceute", kojima je zabio još jednom u 88., dok se između u strijelce upisao Pukštas (78.). Tri utakmice, tri pobjede - to je skor Hajduka u prvenstvu
VIDEO Pogledajte promašaje Varaždina i Osijeka u šahovskoj partiji u baroknom gradu
VARAŽDIN OSIJEK 0-0 Varaždinci i Osječani ušli su u dvoboj s istom zamisli - ostvariti prvu pobjedu ove sezone u prvenstvu. Ipak, nisu u tome uspjeli, a utakmica nije obilovala prigodama. Možda i najbolju imao je Omerović početkom drugog poluvremena, ali udarac s ruba šesnaesterca nakon povratne lopte u ruke je uhvatio Zelenika
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Težak incident u Savudriji; Ovo je Putinov prijedlog za kraj rata
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti nedjelje. Dvoje mladih iz Slovenije ozlijeđeno je na plaži ispod hotela u Savudriji, gdje su se sukobili s hotelskim zaštitarima. Kako su ispričali za 24sata, zaštitari su tražili da odu otamo, a onda ih napali. "Udarali su me u glavu, noge, kasnije su mi djevojku bacili na pod i razbili joj glavu", ispričao je mladić. Iz zaštitarske tvrtke Klemm sigurnost tvrde da je grupa mladih divljala na plaži te da su oni napali zaštitare. Trogodišnje dijete je smrtno stradalo u Istri nakon što je na njega palo stablo. "Ustaše i sotonisti krivci su za prosvjede u Srbiji", lupetao je u svom monologu pred kamerama srpski predsjednik Aleksandar Vučić, činilo se da će i zaplakati. Reuters je objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata - Rusija bi se odrekla manjih okupiranih teritorija, a Ukrajina bi morala dati veće dijelove svog istočnog teritorija. Nakon višednevnih vrućina, nevrijeme zahvatilo Hrvatsku, u Slavoniji je padala ledena tuča...
