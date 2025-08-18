Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pogoni Varteksa nakon više od 100 godina odlaze u povijest

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Težak incident u Savudriji; Ovo je Putinov prijedlog za kraj rata Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti nedjelje. Dvoje mladih iz Slovenije ozlijeđeno je na plaži ispod hotela u Savudriji, gdje su se sukobili s hotelskim zaštitarima. Kako su ispričali za 24sata, zaštitari su tražili da odu otamo, a onda ih napali. "Udarali su me u glavu, noge, kasnije su mi djevojku bacili na pod i razbili joj glavu", ispričao je mladić. Iz zaštitarske tvrtke Klemm sigurnost tvrde da je grupa mladih divljala na plaži te da su oni napali zaštitare. Trogodišnje dijete je smrtno stradalo u Istri nakon što je na njega palo stablo. "Ustaše i sotonisti krivci su za prosvjede u Srbiji", lupetao je u svom monologu pred kamerama srpski predsjednik Aleksandar Vučić, činilo se da će i zaplakati. Reuters je objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata - Rusija bi se odrekla manjih okupiranih teritorija, a Ukrajina bi morala dati veće dijelove svog istočnog teritorija. Nakon višednevnih vrućina, nevrijeme zahvatilo Hrvatsku, u Slavoniji je padala ledena tuča...

