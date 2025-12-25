Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pokloni stižu djeci čiji roditelji trebaju pomoć. Hvala vam!

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija kod djece nalazi petarde snage manje ručne bombe... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Božić je vrijeme mira, obiteljskih druženja, fine hrane i veselog duha. No svake godine, nažalost, petarde prekinu taj ugođaj. Unatoč djelomičnoj zabrani, jake petarde koje uopće ne bi smile biti u dostupne građanima, već se koriste u lovu, vojsci i građevini, pronađu svoj put do dječjih ruku. Policija je u Zagrebu otkrila čak tonu pirotehnike, uhićen muškarac... U Sesvetama bacili bombu na kuću, vlasnik kae da je ostalo više od 200 gelera... Dijelovi Hrvatske se zabijelili za Badnjak, evo što nas čeka u idućim danima. Bulj otjerao romski orkestar iz Sinja - "Nisu imali dozvole, nije prikladno", kaže za 24sata. Inter zagrizao za Hajdukova stopera, na Poljud stižu milijuni za 18-godišnjaka...

