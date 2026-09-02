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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija i DORH istražuju smrt Luke u čakovečkoj bolnici...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu premijer Plenković i ministri u Gospiću su se sastali s lokalnim vlastima i građanima, istragu smrti poduzetnika Luke Palatinuša u čakovečkoj bolnici pokrenuli su DORH i policija, SAD ponovno udario na Iran, a Trump najavio još žešće napade...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija i DORH istražuju smrt Luke u čakovečkoj bolnici... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija i DORH istražuju smrt Luke u čakovečkoj bolnici... | Video: 24sata/Video
SKRIVENI DIV U GLOGOVICI

VIDEO Otvorena izložba u Sl. Brodu o pronalasku lubanje i kljova stepskog mamuta

U Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu u srijedu je otvorena izložba “Skriveni div - suvremenom tehnologijom do novih spoznaja”. Izložba donosi rezultate geofizičkih istraživanja provedenih na lokalitetu u kanalu Glogovica, poznatom po pronalasku lubanje i kljova stepskog mamuta.

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Otvorenje izložbe "Skriveni div" o pronalasku lubanje i kljova stepskog mamuta VIDEO
Otvorenje izložbe "Skriveni div" o pronalasku lubanje i kljova stepskog mamuta | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL
INTERVENCIJA U UTORAK

VIDEO Pogledajte snimku s kamere vatrogasca: Borili se s buktinjom u centru Zagreba...

U utorak poslijepodne izbio je požar u stanu na drugom katu u centru Zagreba, u Mesničkoj ulici. I Frankopanska ulica bila je puna dima, vatrogasci su brzo dojurili na lokaciji i izborili se s buktinjom. Sad se pojavila i dramatična snimka iz opožarenog stana. Unatoč nadljudskoj borbi zagrebačkih vatrogasaca, prvo da pronađu psa u dimu i zapaljenom stanu, a potom ga iznesu i daju mu kisik, on je uginuo...

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Snimka intervencije tijekom požara stana u Mesničkoj ulici VIDEO
Snimka intervencije tijekom požara stana u Mesničkoj ulici | Video: JVP Zagreb/PIXSELL
ILEGALNI OTPAD U LICI

VIDEO Pogledajte susret Petryja i Plenkovića uoči sastanka u Lici

GOSPIĆ - Predsjednik Vlade Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade, stigao je u Gospić, gdje je ilegalno odloženo više od 37.000 tona otpada. S predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice, županom te gradonačelnicima i načelnicima s područja Ličko-senjske županije, i građanskim inicijativama razgovarat će o aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se problem nelegalno odloženog otpada napokon riješio.

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Premijer Plenković stigao u Gospić na sastanak VIDEO
Premijer Plenković stigao u Gospić na sastanak | Video: Laura Šiprak/24sata
UŽAS

VIDEO Ovako je opet gorjelo u Drava International, bilo je dramatično. Pogledajte snimke

OSIJEK - Požar je u utorak oko 23.20 sati buknuo u osječkoj tvrtki Drava International, na sjevernom dijelu pogona. Gorjele su bale sortiranog plastičnog otpada na površini od oko 10 puta 25 metara, a u gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s četiri vozila. Na intervenciju su izašli osječki vatrogasci, uz vatrogasce same tvrtke, koja ima vlastitu službu. Požar je brzo lokaliziran i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci će ostati u pripravnosti zbog mogućnosti ponovnog širenja.

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Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim' VIDEO
Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim' | Video: Čitatelj 24sata
UŽAS

VIDEO Vatrogasci pokazali kako gase buktinju u centru Zagreba u kojoj je nastradao pas

ZAGREB - Unatoč nadljudskoj borbi zagrebačkih vatrogasaca, prvo da pronađu psa u dimu i zapaljenom stanu, a potom ga iznesu i daju mu kisik, on je u utorak uginuo najvjerojatnije od gušenja. Požar je izbio oko 15.50 sati u Mesničkoj ulici u centru Zagreba. Gorio je stan od 25 četvornih metara na drugom katu zgrade, a snimak kamere s prsa vatrogasca pokazao je s čim se oni zapravo susreću. U prostoriji plamenovi gore na svom stranama, od dima se ništa ne vidi, a opasnosti samo vrebaju

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Gašenje požara u Zagrebu VIDEO
Gašenje požara u Zagrebu | Video: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

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