NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija i DORH istražuju smrt Luke u čakovečkoj bolnici...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu premijer Plenković i ministri u Gospiću su se sastali s lokalnim vlastima i građanima, istragu smrti poduzetnika Luke Palatinuša u čakovečkoj bolnici pokrenuli su DORH i policija, SAD ponovno udario na Iran, a Trump najavio još žešće napade...