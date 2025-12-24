Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija kod djece nalazi petarde snage manje ručne bombe...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Božić je vrijeme mira, obiteljskih druženja, fine hrane i veselog duha. No svake godine, nažalost, petarde prekinu taj ugođaj. Unatoč djelomičnoj zabrani, jake petarde koje uopće ne bi smile biti u dostupne građanima, već se koriste u lovu, vojsci i građevini, pronađu svoj put do dječjih ruku. Policija je u Zagrebu otkrila čak tonu pirotehnike, uhićen muškarac... U Sesvetama bacili bombu na kuću, vlasnik kae da je ostalo više od 200 gelera... Dijelovi Hrvatske se zabijelili za Badnjak, evo što nas čeka u idućim danima. Bulj otjerao romski orkestar iz Sinja - "Nisu imali dozvole, nije prikladno", kaže za 24sata. Inter zagrizao za Hajdukova stopera, na Poljud stižu milijuni za 18-godišnjaka...

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar božićnih kolača 24. dan: Linzeri bake Ane

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Baka Ana danas sprema linzere - fine prhki keksiće koji se tope u ustima, a punjeni su domaćim pekmezom od marelice

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Arbitraža Ivica Todorić protiv Hrvatske zapela je jer je ostao bez tvrtki, odvjetnika i novca.Devetnaestogodišnjak je nepravomoćno osuđen na 50 godina zatvora za napad u OŠ Prečko. Mikulić i Krasić ostaju u istražnom zatvoru. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske šalje prve pozive ročnicima. Glazbenik Joyja tvrdi da je pretučen na domjenku ZET-a.

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 23. dan: Pripremite božićni kruh

Baka Ana u ovom videu radi slatki kruh prepun suhog voća i orašastih plodova. Ovaj blagdanski kolač neizostavan je dio svakog Božića. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

KIM ON TOUR

VIDEO Nju vide kao buduću vođu Sj. Koreje: Diktator Kim na ceremoniju poveo svoju kćer...

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un ovih je dana sudjelovao na više ceremonija otvaranja hotela na granici s Kinom, društvo mu je pravila njegova kći Ju Ae, koju mnogi vide kao njegovu nasljednicu. "Ovi hoteli dokaz su da se naša država razvija", poručio je Kim koji je hvalio gospodarski napredak svoje zemlje. Kim je u zadnje vrijeme stalno po raznim ceremonijama otvaranja, prošlog tjedna posjetio je čak tri nove tvornice...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vujčić tvrdi da će Hrvati u 2026. živjeti bolje. Najavio i rast plaća

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Građani Hrvatske će sljedeće godine živjeti bolje, poručio je guverner HNB-a Boris Vujčić. Kaže da ćemo imati inflaciju od tri posto, toliki će biti i gospodarski rast, što je iznad prosjeka eurozone. Plaće će, najavljuje, iduće godine rasti oko šest posto, a u 2027. za četiri posto... Blagdanska košarica je poskupjela 15 posto u odnosu na lani i postala je luskuz, najskromnija košta 140 eura, izračunali su u Nezavisnim hrvatskim sindikatima. "Njihova je poruka logična", komentirao je Andrej Plenković transparent Bad Blue Boysa upućen Tomislavu Tomaševiću, na kojem je bio i zabranjeni ustaški pozdrav. Kremlj je demantirao tvrdnje da Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i dijelove nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Autor hita "Driving Home For Christmas" Chris Rea preminuo je u 75. godini...

