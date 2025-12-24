Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija kod djece nalazi petarde snage manje ručne bombe...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vujčić tvrdi da će Hrvati u 2026. živjeti bolje. Najavio i rast plaća Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Građani Hrvatske će sljedeće godine živjeti bolje, poručio je guverner HNB-a Boris Vujčić. Kaže da ćemo imati inflaciju od tri posto, toliki će biti i gospodarski rast, što je iznad prosjeka eurozone. Plaće će, najavljuje, iduće godine rasti oko šest posto, a u 2027. za četiri posto... Blagdanska košarica je poskupjela 15 posto u odnosu na lani i postala je luskuz, najskromnija košta 140 eura, izračunali su u Nezavisnim hrvatskim sindikatima. "Njihova je poruka logična", komentirao je Andrej Plenković transparent Bad Blue Boysa upućen Tomislavu Tomaševiću, na kojem je bio i zabranjeni ustaški pozdrav. Kremlj je demantirao tvrdnje da Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i dijelove nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Autor hita "Driving Home For Christmas" Chris Rea preminuo je u 75. godini...

