Gledajte '240 sekundi' 24sata. Policija: Nije bilo propusta u Benkovcu. Beroš šalje molbe

VIDEO Splićani čestitali Livaji rođendan: 'Puno sriće, zdravlja, ljubavi i seksa. Sve ovim redom'
SPLIT - Marko Livaja napunio je u utorak 32 godine, a mi smo njegove sugrađane i navijače Hajduka upitali što bi mu poželjeli. I dok većina želi da donese titulu, jedan gospodin malo je drugačije posložio prioritete
Luciano Plazibat: 'Indijci su mislili da sam čovjek gušter'
Luciano Plazibat dobro je poznato ime na našoj sceni. Pobjednik 'Survivora', plesač, influencer - ma svašta radi. Ispričao nam je priču o svom najviralnijem videu i kako je krenuo sa snimanjem
VIDEO Preslatko! Panda slavi 2. rođendan: Stigla joj je i torta
MOSKVA - Prva ruska divovska panda, Katyusha, proslavila je drugi rođendan uz svečanu proslavu u moskovskom zoološkom vrtu ovog vikenda. Katyusha, koja je rođena od roditelja Ding Ding i Ru Yi, para panda na posudbi iz Kine, postala je prva beba divovske pande rođena u Rusiji. Za svoj drugi rođendan dobila je poseban kolač napravljen od voća, leda i bambusa. Kolač je pojela pred posjetiteljima moskovskog zoološkog vrta koji su je fotografirali. Svetlana Akulova, direktorica moskovskog zoološkog vrta, pohvalila je razvoj Katyushe, dodajući da ona nije samo simbol rusko-kineskog prijateljstva, već i važan dio znanstvenog programa za proučavanje divovskih panda.
'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Novi napad na turiste u Istri, uhićena trojica napadača. Ovog ljeta utopilo se 73 ljudi u Hrvatskoj. Otkazan festival u Benkovcu. Nova pravila za kredite u Hrvatskoj. Plenkoviću orden. Studenti na mukama zbog najma stanova. Glavate želve u Puli imaju svoju 'šaptačicu'
VIDEO Veliki požar na Šolti gase tri kanadera i brojni vatrogasci
ŠOLTA Veliki šumski požar koji je izbio u ponedjeljak nešto poslije 15 sati na otoku Šolti, u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske, gase svi otočni vatrogasci, tri kanadera i air traktor. - Ljetujem u Stomorskoj. Bio sam u uvali do tog požara pa kada smo krenuli iz uvale uspio sam snimiti požar i kanadere u akciji - ispričao nam je čitatelj.
