NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi 24sata': Policija privela četiri osobe zbog premlaćivanja pomorca u Rijeci!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nastavlja se nevjerojatan niz skandala u Hrvatskom olimpijskom odboru jer će poslije ostavke Zlatka Mateše izbore voditi njegova zamjenica iz judo saveza Sandra Čorak koja je pod izvidima USKOK-a nakon što su 24 sata u tom savezu otkrila mnogo nepravilnosti, a ona je neke probala prikriti. . Istodobno traje borba za tron u HOO-u, a kao dva najozbiljnija kandidata za predsjednika spominju se dva bivša HDZ-ova ministra – Zdravko Marić koji vodi teniski savez i Dragan Primorac, predsjednik taekwondo saveza. Obojica su za 24 sata rekli da će razmisliti do izbora u kolovozu. Četiri osobe privela riječka policija zbog premlaćivanja stranog pomorca, pronašli su ih nakon objave snimke napada za koju nije znala. Mirta Matić prisegnula kao prva predsjednica Vrhovnog suda – najavila rad na starim predmetima, istragu slučaja Aleksić i vraćanje povjerenja u pravosuđe. Mirovine rastu od 1. siječnja 2027. Vlada ukida porez na mirovine koji plaća čak 40 posto umirovljenika s osobnim odbitkom višim od 600 eura.