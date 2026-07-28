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Gledajte '240 sekundi' 24sata. Poljak oskvrnuo Gospin kip u Međugorju. Zapalio je i oltar

Piše 24sata,
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Poljak oskvrnuo Gospin kip u Međugorju. Zapalio je i oltar
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Foto: 24sata
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Komentari 0
Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike
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Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike

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FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

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DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'
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DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'

Iskusni alpinisti iz Zenice krenuli su u subotu na uspon na najviši vrh Europe. Nažalost, uhvatilo ih je loše vrijeme. Na Elbrus se još 2000. popeo i naš alpinist Stipe Božić. 'Opasno je kad krene nevrijeme,' kaže

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