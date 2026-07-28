Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Vandalizam u Međugorju, brutalno premlaćivanje u Slavonskom Brodu, izbori za novog predsjednika HOO-a, transparentnost sportskih saveza, snažan potres u Japanu...
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Poljak oskvrnuo Gospin kip u Međugorju. Zapalio je i oltar
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