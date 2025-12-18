Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pozivaju Piletića na ostavku, majka se nada promjeni zakona

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon odluke Ustavnog suda ostaje nada da će se nešto promijeniti, kaže za 24 sata Brigita Marković, majka 34-godišnje Barbare iz Vukovara, koja se zbog zakona o asistenciji odrekla statusa roditelja njegovatelja kako bi kći imala pravo na osobnu asistenticu barem 40 sati tjedno... Upravo ta odredba, protiv koje se prosvjedovalo, a prema kojoj osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama ne mogu imati pravo na asistenta ako roditelj ima status njegovatelja, ukinuta je jer je diskriminatorna. Udruga Sjena, koja je na sve upozoravala pri donošenju zakona i predala slučaj Ustavnom sudu, pozvala je ministra socijalne politike Marina Piletića na ostavku. Agencija za zaštitu osobnih podataka kaznila je Erste banku s milijun i pol eura zbog aplikacije koja je prikupljala privatne podatke klijenata. Civilna zaštita predstavila je dva helikoptera za traganje i spašavanje te hitne medicinske letove. Božićne želje četiri najveća kluba: Dinamu je prioritet Livaković, Hajduku zatvaranje financijske konstrukcije, Rijeka želi rekordan transfer Fruka, a Osijek se bori za ostanak u ligi.

Pokretanje videa...

Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata 03:59
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
VRIJEDNI 36 MILIJUNA EURA

VIDEO Predstavljena dva helikoptera civilne zaštite za akcije traganja i spašavanja

ZAGREB - Nabavljeni helikopteri namijenjeni su za akcije traganja i spašavanja i hitnih medicinskih letova. Predstavljeni su rezultati EU projekta 'Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite'. Projekt, koji je ovim događanjem službeno priveden kraju, predstavlja značajan iskorak u jačanju sposobnosti i otpornosti sustava civilne zaštite. Nabavljena su dva višenamjenska helikoptera Subaru Bell 412EPX, vrijednosti ugovora od 36,3 milijuna eura.

Pokretanje videa...

U Lučkom su predstavljena dva helipotera civilne zaštite 00:57
U Lučkom su predstavljena dva helipotera civilne zaštite | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar božićnih kolača, 18. dan: Mašinski keksi

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Baka Ana radi hrskave domaće kekse od maslaca koji masti nikoga neće ostaviti ravnodušnima

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Mašinski keksi 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Mašinski keksi | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
ATRAKCIJA U GRADU

VIDEO Dom na Filipinima postao je zimska bajka: Tisuće lampice, figura i brdo umjetnog snijega

FILIPINI - Obitelj u glavnom gradu Manili pretvorila je dom u blagdanski spektakl, s blještavim božićnim svjetlima i umjetnim snijegom. Vizualna umjetnica i vlasnica kuće Margie Organo Tajon (66) ukrasila je dom tisućama pažljivo raspoređenih božićnih lampica i stotinama blagdanskih figurica, pretvorivši imanje u blagdansku atrakciju. Otkako je postav započeo 2020. godine, privlači velike gužve vikendom, a roditelji dovode djecu kako bi se divila svjetlima i igrala ispod "snježnih" pahulja od sapunice. "Naše unuče nije posjetilo mjesta izvan zemlje pa su djeca jako uzbuđena. Kad vidim da mi je unuče sretno, i mene to silno veseli", rekla je Tajon za Reuters.

Pokretanje videa...

Filipinska obitelj pretvara dom u zimsku čaroliju 03:49
Filipinska obitelj pretvara dom u zimsku čaroliju | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dječji psihijatar iz Osijeka osumnjičen za zlostavljanje i drogiranje maloljetnica suspendiran je s posla tek nakon pokretanja kaznenog postupka. USKOK je razbio skupinu koja je krala luksuzne automobile, među osumnjičenima je i bivši nogometaš te član Pink Panthera. Kerum ostaje u zatvoru, a policija je prijavila njegova stranačkog kolegu zbog lažnog iskaza o prometnoj nesreći. U petak počinje isplata godišnjeg dodatka za 1,2 milijuna umirovljenika u iznosu od šest eura po godini staža.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je | Video: 24sata/Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 17. dan: Marcipan kolač bake Ane

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas pogledajte video u kojem baka Ana priprema marcipan kolač - mekan i sočan biskvit od oraha preliven čokoladnom glazurom

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Marcipan kolač 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Marcipan kolač | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025