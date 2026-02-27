NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preokret oko megafarmi pilića vrijednih 600 mil. € kod Siska...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Preokret koji će onemogućiti izgradnju 600 mil. € vrijednih megafarmi pilića ukrajinskog poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji zbog koje su građani i prosvjedovali. Ministarstvo zaštite okoliša uskoro će obustaviti Studiju utjecaja na okoliš za tvornicu, nakon što je nova sisačka HDZ-ova vlast poslala dokaze da planirana tvornica nije u skladu s prostornim planovima, iako je bivša SDP-ova investitorima potvrdila da jest. "Poslujemo odgovorno u skladu s važećim sankcijama EU i SAD-a" odgovorio je Janaf na ultimatum MOL-a. Europska komisija ranije poručila da je na Hrvatskoj da odluči hoće li propuštati rusku naftu. Razlozi fijaska projekta ministra Fuchsa o cjelodnevnoj školi 2027. – novca ima, ali kasni dogradnja postojećih i izgradnja novih škola, dvorana i kuhinja. Pobjeda protiv solara: Nakon otkrića 24sata župan Kolar poništava sve dozvole!