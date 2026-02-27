Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preokret oko megafarmi pilića vrijednih 600 mil. € kod Siska...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Preokret koji će onemogućiti izgradnju 600 mil. € vrijednih megafarmi pilića ukrajinskog poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji zbog koje su građani i prosvjedovali. Ministarstvo zaštite okoliša uskoro će obustaviti Studiju utjecaja na okoliš za tvornicu, nakon što je nova sisačka HDZ-ova vlast poslala dokaze da planirana tvornica nije u skladu s prostornim planovima, iako je bivša SDP-ova investitorima potvrdila da jest. "Poslujemo odgovorno u skladu s važećim sankcijama EU i SAD-a" odgovorio je Janaf na ultimatum MOL-a. Europska komisija ranije poručila da je na Hrvatskoj da odluči hoće li propuštati rusku naftu. Razlozi fijaska projekta ministra Fuchsa o cjelodnevnoj školi 2027. – novca ima, ali kasni dogradnja postojećih i izgradnja novih škola, dvorana i kuhinja. Pobjeda protiv solara: Nakon otkrića 24sata župan Kolar poništava sve dozvole!

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preokret oko megafarmi pilića vrijednih 600 mil. € kod Siska... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preokret oko megafarmi pilića vrijednih 600 mil. € kod Siska... | Video: 24sata/Video
TRAGEDIJA U MILANU

VIDEO Vozaču tramvaja koji je izletio u Milanu je pozlilo? U nesreći najmanje dvoje mrtvih

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a najmanje 38 je ozlijeđeno u teškoj tramvajskoj nesreći koja se dogodila u petak u Milanu oko 16 sati u ulici Viale Vittorio Veneto. Među prvim hipotezama koje istražitelji razmatraju dok pokušavaju rekonstruirati okolnosti iskakanja tramvaja iz tračnica je da je vozaču pozlilo. Nije se zaustavio na stanici prije tragičnog iskakanja i udara u zgradu.

Prizori užasa u Milanu. Tramvaj pun ljudi izletio s tračnica 00:56
Prizori užasa u Milanu. Tramvaj pun ljudi izletio s tračnica | Video: 24sata/Reuters
IZ DOBA NEOLITIKA

VIDEO Zagonetka iz prapovijesti i trag najstarijeg sira na svijetu u Muzeju grada Šibenika

Suvenir je izrađen po uzoru na neolitički riton iz Danila koji se brižno čuva u Muzeju grada Šibenika. Uz tu zagonetnu posudu iz prapovijesti veže se i senzacionalno otkriće – tragovi najstarijeg sira na svijetu, datiraju između 5300. i 4900. godine prije nove ere.

Zagonetka iz prapovijesti i trag najstarijeg sira na svijetu u Muzeju grada Šibenika 00:56
Zagonetka iz prapovijesti i trag najstarijeg sira na svijetu u Muzeju grada Šibenika | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Braća Šeničnjak u lisicama, MOL-ov ultimatum Janafu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Braća Šeničnjak uhićena zbog ugrožavanja okoliša. MOL dao ultimatum Janafu da omogući transport nafte. Tek 7 priziva savjesti kod ročnika. Heroji policajci spasili migrante. Zašto grobari u Rijeci idu na bolovanje.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Braća Šeničnjak u lisicama, MOL-ov ultimatum Janafu 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Braća Šeničnjak u lisicama, MOL-ov ultimatum Janafu | Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Boška Ban, bivša SDP-ovka je žetončić u trećoj Vladi Andreja Plenkovića i 77. glas koji ju podpire u Saboru. Uhićena braća Daniel i Ivan Šeničnjak zbog bacanja otpada u Dubravi Pušćanskoj nakon pisanja 24 sata, Milanović ponovio da se protivi suradnji HV-a i Izraela...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću... | Video: 24sata/Video
TEŠKA NESREĆA

VIDEO Krš i lom kod V. Gorice: Sudar dva auta, na teren stigli i vatrogasci, hitna, policija...

VELIKA GORICA - Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su oko 21:20 zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na ulazu u Veliku Goricu, kod Fizirove. Kako navode riječ je o sudaru dva automobila. Kako nam javlja čitatelj, na terenu su osim policije vatrogasci i Hitna, a detalji će biti poznati nakon očevida.

Sudar u Velikoj Gorici 00:36
Sudar u Velikoj Gorici | Video: Čitatelj 24sata

