Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priznala, a četiri godine tvrdila da nije kriva i rušila optužnicu

'Blagoslov domovini'

VIDEO Divovska košara cvijeća od 18 metara krasi pekinški Trg Na pekinškom Trgu Tiananmen postavlja se golema cvjetna instalacija 'Blagoslov domovini', koja će biti dovršena i predstavljena 25. rujna, izvijestio je China News Service. Konstrukcija je visoka 18 metara, sama košara 16 metara, dok postolje cvjetnjaka ima promjer od čak 45 metara. Ispunjena je s više od deset vrsta umjetnog cvijeća, među kojima su božuri i ruže, te ukrasima u obliku bresaka, jabuka, nara, grožđa i kakija, koji simboliziraju blagostanje. Na južnoj strani ispisano je 'Blagoslov domovini', a na sjevernoj 'Proslava Nacionalnog dana'. U izradi instalacije korišteni su 3D ispis i pametni sustav navodnjavanja.

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