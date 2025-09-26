NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Priznali i 'usosili' Vilija Beroša
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Petrači i Pozder priznali i 'usosili' bivšeg ministra Beroša. Optužnica za tragediju na trajektu Lastovo. Delegati napuštali dvoranu UN-a prije govora Netanyahua. Police s jajima prazne, kupci zabrinuti, stručnjaci i ministarstvo kažu- to je faza.