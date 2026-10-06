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NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Na gradilištu Termi Jodno u Sisku pronađene su bačve i ambalaža s povećanom koncentracijom žive, zbog čega su radovi obustavljeni, a u slučaj su se uključili policija i Državni inspektorat. Živa se povezuje s nekadašnjom kemijskom industrijom Radonja koja je proizvodila i fungicid Radosan. Tri žalbe stigle su na natječaj za izgradnju novog maksimirskog stadiona... Predsjedništvo SDP-a želi izbaciti europarlamentarku Romanu Jerković zbog spornog putovanja u Strasbourg... Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić dobio je novu optužnicu zbog mita od 130 tisuća eura...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat | Video: 24sata/Video
OVO JE SJAJNO

VIDEO Hrvatski navijač postao pravi hit, evo kako je krenuo na Poljud: 'Svi se žele fotografirati'

SPLIT - Atmosfera je odlična, očekuje se pobjeda Hrvatske. Svi kad me vide, slikaju se. Nenormalno, neobično. Dobio sam bademantil na poklon, rekao nam je veseli navijač iz Kaštela u neobičnoj odjevnoj kombinaciji. Hrvatski navijači počeli su pristizati na Poljud na veliki dvoboj protiv moćne Španjolske

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Navijač u bademantilu VIDEO
Navijač u bademantilu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO 'Kako je dobro vidjeti vas opet!' Hit mladenci s Mundijala uživaju u fešti s navijačima...

SPLIT - Ashton i Zach Smith, mladenci iz Philadelphije koji su ostali oduševljeni hrvatskim navijačima na Svjetskom prvenstvu feštaju na splitskoj rivi uoči utakmice Hrvatrske i Španjolske. Tijekom SP-a, bračni par je upao u povorku hrvatskih navijača i s njima plesao, a tri mjeseca kasnije su stigli u Hrvatsku na poziv udruge "Mi Hrvati". Nakon rive doći će i na stadion!

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Mladenci u Splitu VIDEO
Mladenci u Splitu | Video: Čitatelj 24sata
EVO GDJE BORAVE

VIDEO Svjetski prvaci u Splitu: Pogledajte dolazak Španjolaca

SPLIT - Svjetski i europski prvaci stigli su sinoć u splitski hotel, a njihov je dolazak snimio čitatelj 24sata. Španjolci večeras od 20.45 sati na Poljudu igraju protiv Hrvatske

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Španjolska reprezentacija u hotelu Marriottu VIDEO
Španjolska reprezentacija u hotelu Marriottu | Video: Čitatelj 24sata
SMOTRA U JURŠIĆIMA

VIDEO U Istri proglasili Pedra najljepšim magarcem

Juršići su ponovno bili mjesto okupljanja ljubitelja istarskog tovara. U nedjelju je održana 21. županijska i 17. državna smotra istarskega tovara. To je tradicionalno okupljanje posvećeno ovoj autohtonoj životinji, ali i istarskim običajima. Posebno se istaknuo Pedro iz Vodnjana koji je stručni žiri osvojio iznimnim izgledom, stasom i pravilnim držanjem.

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U Juršićima kraj Vodnjana održana je 21. županijska i 17. državna Smotra istarskoga tovara VIDEO
U Juršićima kraj Vodnjana održana je 21. županijska i 17. državna Smotra istarskoga tovara | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL
IZAZOV ZA PJEVAČA

Adi Šoše zapjevao najdraže pjesme Olivera, Zdravka Čolića, Aleksandre Prijović: 'Sve znam'

Popularni pjevač Adi Šoše spremno je odgovorio na naš izazov. Morao je otpjevati najdraže pjesme Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Aleksandre Prijović i drugih. Pogledajte kako se snašao

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Adi Šoše zapjevao Olivera, Čolića, Aleksandru Prijović… VIDEO
Adi Šoše zapjevao Olivera, Čolića, Aleksandru Prijović… | Video: 24sata Video

OSTALO

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