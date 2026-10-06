Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat

SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO 'Kako je dobro vidjeti vas opet!' Hit mladenci s Mundijala uživaju u fešti s navijačima... SPLIT - Ashton i Zach Smith, mladenci iz Philadelphije koji su ostali oduševljeni hrvatskim navijačima na Svjetskom prvenstvu feštaju na splitskoj rivi uoči utakmice Hrvatrske i Španjolske. Tijekom SP-a, bračni par je upao u povorku hrvatskih navijača i s njima plesao, a tri mjeseca kasnije su stigli u Hrvatsku na poziv udruge "Mi Hrvati". Nakon rive doći će i na stadion!

Kopiranje linka