NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi veći računi već od studenog
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Prvi viši računi doći će prvog studenog, a za električnu energiju će se dodatno povećati zbog viših trošarina 1. siječnja. U garaži trgovačkog centra u Splitu iz opljačkano blindirano vozilo s novcem- to je šesta krađa od mjesec dana. Policija upala u kuću strica 33-trogodišnjeg Mihaela L. ubijenog na ribnjaku u Maloj Subotici. Stanovnici Dubrave u strahu zbog grupe maloljetnika koja terorizira mjesto...