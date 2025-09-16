Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi veći računi već od studenog

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Prvi viši računi doći će prvog studenog, a za električnu energiju će se dodatno povećati zbog viših trošarina 1. siječnja. U garaži trgovačkog centra u Splitu iz opljačkano blindirano vozilo s novcem- to je šesta krađa od mjesec dana. Policija upala u kuću strica 33-trogodišnjeg Mihaela L. ubijenog na ribnjaku u Maloj Subotici. Stanovnici Dubrave u strahu zbog grupe maloljetnika koja terorizira mjesto...

POKVARIO SE TRAMVAJ

VIDEO Zastoj kod Autobusnog kolodvora zbog kvara tramvaja

ZAGREB - Čitatelji nam javljaju da je zastoj tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića. Na ZET-ovim stranicama stoji da je zastoj tramvajskog prometa kod Autobusnog kolodvora, u smjeru Dubrave, zbog kvara tramvaja. Linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometuju preusmjerenim trasama. Autobusna linija 101 od 10 sati prometuje redovnom trasom do Gornjeg Prekrižja.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nakon ljetne pauze, u Saboru red uvreda, optužbi i opomena

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Red uvreda i optužbi, mnogobrojne povrede poslovnika i niz opomena - zastupnici se vratili u Sabor nakon dvomjesečne ljetne stanke. 4,1 posto bila je inflacija u kolovozu u odnosu na lan. Grad Zagreb daje 830 tisuća eura projekte građana. FBI objavio poruku atentatora Charlieja Kirka. Toliko se mrze da ne mogu disati, rekao je Trump za Putina i Zelenskog. Hrvati sa 65 posto pretilih osoba prvi po debljini u Europi.

PRETJERAO JE

VIDEO Nevjerojatan potez igrača Gorice: Zbog ovoga ga je izviždao cijeli Maksimir...

ZAGREB - Gorica je u nedjelju navečer na Maksimiru, u 6. kolu HNL-a, nanijela Dinamu (2-1) prvi poraz u sezoni. Igrači Gorice odigrali su sjajnu utakmicu, ali su maksimalno 'krali' vrijeme. U tome je pretjerao Stefan Perić koji je, u jednom trenutku, izletio izvan travnjaka i ostao ležati, liječnici su mu došli pomoći, ali on se ustao, ušao na teren i opet pao.. Razbjesnilo je to dinamovce i cijeli stadion koji ga je izviždao.

SAŽETAK DINAMO - GORICA 1-2

VIDEO Pogledajte kako je Gorica prvi put slavila na Maksimiru i što je pošlo po krivu za Dinamo

ZAGREB - Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su ostvarili prvu pobjedu u klupskoj povijesti na Maksimiru i time šokirali Dinamo. Bio je to prvi poraz ''modrih'' otkako je Mario Kovačević sjeo na klupu i, zanimljivo, prvi poraz od gostovanja kod Gorice 23. travnja!

UJEDINJENI NAVIJAČI

VIDEO Dinamo izgubio nakon 5 mjeseci. Ovo je reakcija Boysa

DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo Zagreb, činiš me sretnim kad tužno je. Ti stvarno ne znaš kol'ko te volim, zapjevali su Bad Blue Boysi nakon prvog poraza u mandatu Marija Kovačevića i povijesnog slavlja Gorice na Maksimiru. Dinamo je izgubio prvi put od travnja i šokantnog poraza upravo kod Gorice, navijači su mu u nekoliko navrata zviždali, ali su na koncu pružili podršku uoči derbija protiv Hajduka.

