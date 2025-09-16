Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi veći računi već od studenog

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nakon ljetne pauze, u Saboru red uvreda, optužbi i opomena Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Red uvreda i optužbi, mnogobrojne povrede poslovnika i niz opomena - zastupnici se vratili u Sabor nakon dvomjesečne ljetne stanke. 4,1 posto bila je inflacija u kolovozu u odnosu na lan. Grad Zagreb daje 830 tisuća eura projekte građana. FBI objavio poruku atentatora Charlieja Kirka. Toliko se mrze da ne mogu disati, rekao je Trump za Putina i Zelenskog. Hrvati sa 65 posto pretilih osoba prvi po debljini u Europi.

