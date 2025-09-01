Gledajte '240 sekundi' 24sata! Putovanje iz noćne more: Busu je usred vožnje ispao kotač...

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Varaždin je bio nadomak senzaciji, Kulenović iz penala u 92. spasio Dinamo. Evo golova VARAŽDIN - DINAMO 2-2 Hrvatski doprvak ispustio je prve bodove u sezoni na teškom gostovanju u "baroknom gradu". Po velikom nevremenu Dinamo je odigrao dva potpuno različita poluvremena i na kraju Varaždin može tugovati jer je imao pobjedu preokretom u rukama. Lisica je zabio prvijenac, Boršić nevjerojatan gol koji je inicijalno bio ubačaj. Pogledajte sažetak lude utakmice u Varaždinu

