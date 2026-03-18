Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raspudići prodali stan i kupili kuću s tri etaže i okućnicom

SLETIO U ROTORU

VIDEO Izgubio kontrolu, pa se zabio u skulpturu kod Varaždina U srijedu ujutro u Turčinu kod Varaždina dostavno vozilo sletjelo je u kružnom toku i udarilo u metalnu skulpturu. - Kombi je i dalje tu, a čini se da je bio snažan udarac jer je skulptura jako oštećena - kazao je čitatelj. Policija je potvrdila da u nesreći nema ozlijeđenih te da je nastala samo materijalna šteta. Promet se odvija normalno dok vozilo čeka dolazak vučne službe.

