Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rušenje u raju na Palmižani

POGLEDAJTE

VIDEO Boysi zagrmjeli nakon pobjede Dinama. Poslali jasnu poruku uoči europske utakmice DINAMO - VARAŽDIN 3-1 Vratili su se "modri" pobjedama u prvenstvu nakon poraza od Istre u prošlom kolu. Čini se da je kriza prošlost, Dinamo je nakon razbijanja Karlovca u Kupu (0-7) slavio i u HNL-u. Bad Blue Boysi opet nisu razočarali, a sigurno je da će podrška igračima biti prisutna i na gostovanju u Lilleu u četvrtak u Europskoj ligi. "Hoćemo pobjedu", jasni su bili navijači.

