NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ružića će čekati veliki izazovi. 700 eura kazne Stanivukoviću
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Alen Ružić, budući ministar rada i socijalne politike, dobio je jednoglasnu potporu vladajuće većine, 700 eura kazne platio je za ulazak u Hrvatsku banjalučki gradonačelnik Stanivuković, kralj Charles se oglasio u slučaju Epstein. Tko bi mogao sastaviti novu Vladu?