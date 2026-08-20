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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sabor se vratio nakon 35 dana, Petry tulumario uoči sjednice...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon 35 dana odmora saborski zastupnici vratili su se u klupe zbog izvanredne sjednice o opasnom otpadu u Lici koju je sazvao predsjednik Zoran Milanović. Burna rasprava oporbe i HDZ-a, međusobne optužbe i poruka 'Zakopana odgovornost' obilježili su prvi dan sjednice. Milanovića i Plenkovića nije bilo u Saboru, a premijer je iz Splita poručio da oporba širi paniku.