Gledajte '240 sekundi' 24sata: Savez naplatio državi smještaj kojeg su već platili karatisti!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Plakale smo od sreće, za 24sata otkrivaju članice grupe Lelek nakon što su ušle u finale Eurosonga, a kažu i da su se počastile i ponekim pićem da se provesele. Za 24sata otkrivaju da ih je uoči nastupa bodrio Baby Lasagna. Kaos na A3 uoči finala kupa Rijeke i Dinama - policija spriječila sukobe Armade i BBB... Nakon pisanja 24sata vlada uvodi praćenje potrošnje HOO-a i saveza u realnom vremenu - u novoj aferi karate savez državi naplatio smještaj koji su već platili karatisti - USKOK već provjerava.

VIDEO Policija nakon finala Kupa zadržala navijače Dinama, stadionom odjekivali zvižduci

Nakon završetka finala Kupa policija je pri izlasku sa stadiona zaustavila navijače Dinama. Budući da je utakmica proglašena visokorizičnom, policija je željela spriječiti miješanje navijača i moguće sukobe. "Držali su nas praktički u kavezu kao životinje. Čekali smo najmanje 40 minuta dok Armadu ne udalje", rekao nam je čitatelj. Navijačima se čekanje nije svidjelo pa su zvižducima izrazili nezadovoljstvo.

VIDEO Rusi testirali 'Sotonu'. Može izbrisati cijele gradove. Nosi 15 nuklearnih glava

Ruski sustav RS-28 Sarmat (kojeg NATO naziva Satan II) trenutačno je najmoćnija interkontinentalna balistička raketa na svijetu. Jedna raketa može nositi do 10 težih ili 15 lakših nuklearnih bojevih glava. Svaka od tih glava može se neovisno usmjeriti na različit cilj (grad). Procjenjuje se da je ukupna snaga koju jedna raketa može nositi oko 50 megatona. Za usporedbu, bomba bačena na Hirošimu imala je snagu od oko 15 kilotona. To znači da je jedan puni Sarmat teoretski više od 3000 puta jači od bombe iz Drugog svjetskog rata

VIDEO Hrvatska o ovome još samo sanja: Ovako izgleda vožnja u američkom robotaksiju

Isprobala sam Waymo robotaksi u Atlanti, gdje autonomni Jaguari već svakodnevno prevoze putnike bez vozača za upravljačem. Fascinantni softver u stvarnom vremenu prati pješake i prometu i pruža putnicima osjećaj sigurnosti. Iako je iskustvo malo bizarno i nešto sporije od klasične vožnje, ovaj futuristički taksi nudi jedinstven pogled na budućnost prometa.

'240 sekundi' 24sata: Kilogram trešanja kao kila janjetine! Vozili smo se u robotaksiju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Vjetar nosio krovove zgrada i kuća u Zagrebu, Saru (18) u Slavoniji usmrtio drogirani vozač! Vozili smo se u robotaksiju u Americi. A kod nas doma - sulude cijene: Kila trešanja kao kila mlade janjetine!

VIDEO Kamion se prevrnuo na A3: 'Pet sati čekamo u koloni. Sramota. Počeli su ga micati'

A3 - Kamion se prevrnuo na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u utorak popodne. Promet je zatvoren, a brzo je nastala i kolona od pet kilometara u jednom i tri kilometra u drugom smjeru. "Pet sati čekamo u koloni. Ovo je sramota. Problem je gorivo koje istječe iz kamiona. Pokušavaju ga maknuti. Iz tog razloga ne puštaju nikoga proći. U koloni su obitelji s malenom djecom bez vode i hrane", ispričao nam je čitatelj koji je snimio micanje kamiona.

