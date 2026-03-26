Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandal trese Skijaški savez!

MALI ZNAK PAŽNJE
TEBI MAČ, A MENI PUŠKA Kim i Putinov saveznik Lukašenko razmijenili velikodušne poklone
SJEVERNA KOREJA - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko boravi u Pjongjangu nakon što ga je Kim Jong Un pozvao u goste. Osim što ga je na dočeku dočekala pjesma raspjevane djece, kroz dan su razgovarali o važnim političkim pitanjima. Na kraju su razmjenili i poklone. KIm je dobio bjelorusku pušku, a Lukašenko vazu s njegovim imenom i mač.
'Za svaki slučaj': Lukašenko poklanja sjevernokorejskom predsjedniku Kimu pušku kao dar prijateljstva
NAGLA PROMJENA VREMENA
VJETAR SRUŠIO DRVO U Trnskom komad pao na auto i razbio ga
ZAGREB, TRNSKO Na jednom autu je razbijeno staklo na stražnjoj strani, a drvo je palo i na kombi koji je taman bio u prolazu, ispričao nam je čitatelj te dodao kako su vatrogasci stigli u roku 5 minuta. Svaka čast našim herojima koji odmah rješavaju probleme, dodao je.
Palo drvo u Zagrebu
POGLEDAJTE SNIMKU
VIDEO Vozili smo se po snijegom zametenoj A6: 'Ralice čiste, a bezobrazni vozači ih pretiču!'
Snijeg na dijelu autoceste A6 donijela je nova i nagla promjena vremena. Kako smo se udaljavali od Zagreba, a približavali Rijeci, tako je i snijega bilo više, a uvjeti za vožnju sve lošiji. Ralice čiste, ali ih bezobrazni vozači pretiču, kaže nam čitatelj. HAK je priopćio kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.
Autocesta prema Rijeci
NAJBOLJI PRIJATELJ
VIDEO NERAZDVOJNI Ivica iz Zagreba: Triput na dan vozim svog Bobija (15) u šetnju...
Ivičina svakodnevna briga za psa Bobija (15) dirnula je cijelu Hrvatsku nakon što ga je jedna susjeda snimila kako u tačkama starog i bolesnog ljubimca vodi u šetnju. "Putovali smo zajedno na more, na rijeke, jezera: Čiče kraj Velike Gorice, Rakitje... On je aktivan i bio je slobodnjak. Od Istre do Dubrovnika sve je prošao, kad sam išao u grad biciklom, uvijek je išao sa mnom", kaže nam Ivica o svojem najboljem prijatelju... Bobi teško oda, zbog čega ga Ivica svakoga dana od tri do četiri puta u tačkama, obloženim dekicama kako bi mu bilo udobno i toplo, vozi na livadu. Tamo ga postavi na noge, kako bi se Bobi mogao prošetati i obaviti što treba...
Ivica Penić i pas Bobi
HOROR U GAZI
VIDEO SNIMILI TRENUTAK UŽASA Izraelci opet 'udarili' na Gazu. U napadu ubijena jedna osoba...
Reuters je objavio snimku za koju pišu da prikazuje izraelski udar na šatorsko naselje u Dei Al-Baham u Gazi. Nad naseljem u kojem žive raseljeni Palestinci dignuo se gusti oblak dima nakon strašnog udara... "Do eksplozije je došlo nekoliko stotina metara od našeg šatora, ali ostaci su padali i po nama, puno je ozlijeđenih", rekla je Khalil (57) za AFP. U ovom udaru ubijena je najmanje jedna osoba.
Izraelci napali kamp u Gazi
