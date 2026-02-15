Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna snimka DP-ovca Josipa Dabre. Veličao Pavelića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Krapinsko-zagorski župan Kolar očito odugovlači, kupuje vrijeme i pogoduje investitoru, kazala je vlasnica zemljišta pored Zaboka na čijem vlasništvu se trebaju graditi ogromne sunčane elektrane. Iako je resorno ministarstvo utvrdilo da su izdane dozvole nezakonite, župan nije proveo naputke ministarstva. Zastupnik DP-a Dabro pjevao je o Paveliću kao vođi svih Hrvata i eurima kitio tamburaše. Sramotna snimka HDZ-ovog koalicijskog partnera nastala je tijekom pokladnog jahanja u Komletincima. U pokladno vrijeme običaj je spaljivanja "krnje", kojoj se pripisuju sve nedaće iz protekle godine. U Kaštel Sućurcu spaljen je lik zastupnice Orešković, u Benkovcu gradonačelnika Zagreba Tomaševića. Ne odustajem od obrazovanja žena, kazala je ekskluzivno za 24sata jedna od članica pokreta otpora koji prkosi talibanima u Afganistanu. Dion Drena Beljo postaje novi vođa Dinama. Zabio je već 17 golova ove sezone...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna snimka DP-ovca Josipa Dabre. Veličao Pavelića
KLJUČNA SITUACIJA

VIDEO Pogledajte zašto je gol Gorice poništen protiv Vukovara

GORICA - VUKOVAR 0-0 Bez golova je završio dvoboj u Velikoj Gorici. Točnije, pao je jedan gol u drugom poluvremenu, zabio je Čabraja, ali je nakon VAR provjere utvrđeno da je napadač Gorice napravio prekršaj u napadu i spriječio obranu Vukovara da eventualno blokira udarac

Poništen gol na susretu Gorica - Vukovar
FINALNA KARNEVALSKA POVORKA

VIDEO 11 tisuća maskiranih u Rijeci: Maske Tomaševića i Thompsona ukrale su show

Završnica karnevala u Rijeci obilježena je velikom Međunarodnom karnevalskom povorkom koja je okupila oko 11.000 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Ova povorka je još jednom potvrdila da je Riječki karneval jedan od najvažnijih kulturnih i turističkih događaja u regiji, uz brojne kreativne kostime i satirične poruke. Posebno su se istaknule maske inspirirane gradonačelnikom Zagreba Tomislava Tomaševića i pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom

Rijeka: Tradicionalnom Međunarodnom karnevalskom povorkom završio 43. Riječki karneval
Gripe 'gorjele' od prve pjesme

VIDEO Kakvo Valentinovo u Splitu! Jakov Jozinović tisuće obožavatelja bacio u trans

SPLIT - Dobro večer Splite, jeste mi dobro? Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji, i razmišljao sam danas: prvi put kad sam pjevao na Valentinovo to je bilo u Vinkovcima i tri stola sam napunio, za jednim od njih su bili moji mama i tata. Zato vam hvala, ja ću se potruditi da vam ovo bude najbolja večer. Ja sam siguran da ćete vi biti glasniji od mene večeras, rekao je talentirani Vinkovčanin Jakov Jozinović u subotu na splitskim Gripama, gdje je započeo turneju 'Ja za čuda letim'. I nije pogriješio. Čim je koncert otvorio hitom 'Polje ruža', dvorana je 'eksplodirala'. Gripe su bile na nogama, mobiteli u zraku, pjevalo se iz sveg glasa

Jakov otvorio rasprodani koncert na splitskim Gripama s hitom Polje ruža
SAŽETAK RIJEKA - VARAŽDIN

VIDEO Rijeka opet pokazala šampionski gard! Zabila tri gola Varaždinu, dva su fantastična

RIJEKA - VARAŽDIN 3-1 Sjajna izvedba domaćina na Rujevici! Rijeka se osvetila Varaždinu za zadnja dva poraza i ovom pobjedom skočila na treće mjesto prvenstvene ljestvice. Rezultat je mogao biti i znatno veći, ali Fruk nije realizirao kazneni udarac, a promašivali su i drugi igrači Rijeke velike prilike

Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Izgorjelu zgradu Vjesnika prvo će 'ljuštiti', pa onda minirati...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Krajem prošle godine dovršena je rekonstrukcija lica muškarca starog između 40 i 50 godina, srednjega rasta, za kojeg se pretpostavlja da je u trenutku pokopa smatran – vampirom! Na srednjovjekovnom arheološkom lokalitetu nadomak Nove Gradiške u grobu 157 muškarac je bio položen potrbuške, a glava mu je bila odrezana. Izgorjelu zgradu Vjesnika prvo će se oljuštiti, pa onda minirati. Ugovor bi trebao biti potpisan sljedeći tjedan. 24sata donosi feljton o Žarku Dolinaru, osvajaču svjetskih medalja u stolnom tenisu, znanstveniku i humanistu koji je u ratnom Zagrebu riskirao život kako bi spasio Židove. Hrvatski trener Igor Tudor preuzeo je engleski Tottenham do kraja sezone.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Završili rekonstrukciju lica 'Cro-vampira'. Našli ga kod Gradiške

