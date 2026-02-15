Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna snimka DP-ovca Josipa Dabre. Veličao Pavelića

Gripe 'gorjele' od prve pjesme

VIDEO Kakvo Valentinovo u Splitu! Jakov Jozinović tisuće obožavatelja bacio u trans SPLIT - Dobro večer Splite, jeste mi dobro? Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji, i razmišljao sam danas: prvi put kad sam pjevao na Valentinovo to je bilo u Vinkovcima i tri stola sam napunio, za jednim od njih su bili moji mama i tata. Zato vam hvala, ja ću se potruditi da vam ovo bude najbolja večer. Ja sam siguran da ćete vi biti glasniji od mene večeras, rekao je talentirani Vinkovčanin Jakov Jozinović u subotu na splitskim Gripama, gdje je započeo turneju 'Ja za čuda letim'. I nije pogriješio. Čim je koncert otvorio hitom 'Polje ruža', dvorana je 'eksplodirala'. Gripe su bile na nogama, mobiteli u zraku, pjevalo se iz sveg glasa

