Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?!

na otoku Javi

VIDEO Eruptirao indonezijski vulkan Semeru: Izbacio pepeo u visinu od 5 km, ljudi evakuirani Indonezijski vulkan Semeru na otoku Javi erumpirao je u srijedu, a vulkanološka agencija te zemlje povećala je razinu uzbune na najvišu. Vulkan izbacuje uvis oblake pepela visoke i do 5,6 kilometara, priopćila je agencija, dodajući da se stanovnici moraju zadržati na udaljenosti od 2,5 km zbog rizika. Semeru, visok više od 3600 metara - najviša planina na Javi, jedan je od gotovo 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Indonezija se nalazi na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se susreću različite ploče na Zemljinoj kori i stvaraju veliki broj potresa i vulkana.

