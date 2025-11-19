Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Skupina mladih na obavijesnim razgovorima u zagrebačkoj policiji zbog potencijalne veze s uzrokovanjem požara u neboderu Vjesnika, doznaju 24sata. I do 600 eura božićnice dobit će umirovljrenici u Umagu, doznali smo i kako je u ostatku Hrvatske. Počelo suđenje za smrt 63 ljudi u požaru diska u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, optuženo 35 ljudi. Američki Kongres gotovo jednoglasno je glasao za objavu dosjea o predatoru Epsteinu, a odluku sada još mora odobriti Trump. Istražili smo, evo gdje su danas uhićeni Beroš, Roić i Rotim. Rafel je požurio na svijet pa je stigao par dana ranije, mama Sanja rodila je u vozilu Hitne.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?! | Video: 24sata/Video
USPJEH U KUPU

VIDEO Vratila se sinergija Boysa i momčadi. Pogledajte kako svi zajedno slave nakon Karlovca

KARLOVAC - DINAMO 0-7 "Modri" su uvjerljivo slavili u Kupu protiv Karlovca i tako napravili korak prema izlasku iz krize. Bad Blue Boysi navijali su tijekom cijelog susreta, odradili i šou s bakljama, a onda i propisno pozdravili momčad. Ovaj put igrači nisu otišli, navijači nisu zviždali te se Karlovcem orilo 'Dinamo Zagreb' nakon dominacije protiv drugoligaša. Boysi i Dinamo okreću se HNL-u

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Karlovcu 00:50
Slavlje Dinama u Karlovcu | Video: Hrvoje Tironi/24sata
SAŽETAK KARLOVAC - DINAMO

VIDEO Sedam golova Dinama i šest različitih strijelaca. Ovako su deklasirali Karlovac u Kupu

KARLOVAC - DINAMO 0-7: Nogometaši Dinama u srijedu su odigrali prvu utakmicu nakon reprezentativne stanke. Hrvatski doprvak došao je u goste Karlovcu, drugoligašu kojeg "modri" ipak nisu nimalo podcijenili. Već nakon 30-ak minuta utakmice, momčad Marija Kovačevića imala je tri gola razlike i komfornu prednost, a na kraju je bilo čak 7-0. 'Modri' su imali čak šest različitih strijelaca

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Karlovac - Dinamo 02:07
Golovi na utakmici Karlovac - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
na otoku Javi

VIDEO Eruptirao indonezijski vulkan Semeru: Izbacio pepeo u visinu od 5 km, ljudi evakuirani

Indonezijski vulkan Semeru na otoku Javi erumpirao je u srijedu, a vulkanološka agencija te zemlje povećala je razinu uzbune na najvišu. Vulkan izbacuje uvis oblake pepela visoke i do 5,6 kilometara, priopćila je agencija, dodajući da se stanovnici moraju zadržati na udaljenosti od 2,5 km zbog rizika. Semeru, visok više od 3600 metara - najviša planina na Javi, jedan je od gotovo 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Indonezija se nalazi na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se susreću različite ploče na Zemljinoj kori i stvaraju veliki broj potresa i vulkana.

Pokretanje videa...

Erupcija vulkana Semeru u Indoneziji 01:10
Erupcija vulkana Semeru u Indoneziji | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kako su gasili požar u Vjesniku? Tisuće u povorci za Vukovar i Škabrnju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Velik broj vatrogasaca satima se borio s buktinjom koja je gutala kat po kat Vjesnika i što čeka ikonu Zagreba. Tisuće građana u povorkama za Vukovar i Škabrnju. Poljaci dižu razinu prijetnje na određenim željezničkim pravcima. Snijeg zabijelio Gorski kotar i Liku.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kako su gasili požar u Vjesniku? Tisuće u povorci za Vukovar i Škabrnju 03:57
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kako su gasili požar u Vjesniku? Tisuće u povorci za Vukovar i Škabrnju | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kombiju s hrvatskim navijačima razbili stakla: Priveli su dvojicu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Vlada je je posmrtno dodijelila državljanstvo vukovarskom heroju Jean-Michelu Nicolieru, kao i njegovoj majci Lyliane Fournier. Eksplozivno sredstvo skupina mladića aktivirala u dvorištu Osnovne škole Strožanac, kombiju s hrvatskim navijačima sinoć razbijena stakla i retrovizori između Budve i Cetinja, Miss Universe Laura Gnjatović u Tajlandu odradila je modnu reviju u badiću...

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:59
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video

OSTALO

