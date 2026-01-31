Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupo je ove zime biti u toplom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Grijanje postalo luksuz. Habijan zaposlio savjetnika bez iskustva. SDP i Možemo najavljuju rušenje HDZ-a. Groblje u Sisku naplaćivalo je ukope živih. Gotovina i bivši ministri ušli su u biznis. Rijeka mora vratiti milijune zbog malverzacija. Otkriveni su novi detalji Epsteinovih skandala. Opasni otpad u Gospiću još nije saniran.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupo je ove zime biti u toplom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupo je ove zime biti u toplom | Video: 24sata Video
SAŽETAK GORICA - HAJDUK

VIDEO Pogledajte gol Gorice za rušenje Hajduka i obranu Livaje

GORICA - HAJDUK 1-0 Stigli su Splićani po iskupljenje nakon poraza od Istre 1961 na Poljudu u prošlom kolu, ali doživjeli su novi šok. Iker Pozo je zabio u 44. minuti za 1-0, a u 87. minuti je udarac Rebića prema golu Gorice blokirao Livaja

Gorica - Hajduk
Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
REMI NA DROSINI

VIDEO Prekrasni golovi u Puli. Pogledajte dvije lopte kroz srce obrane u remiju Istre i lokosa

PULA - Nogometaši Istre 1961 i Lokomotive remizirali su 1-1 u prvoj utakmici 20. kola HNL-a na Aldo Drosini. Domaćini su poveli u 13. minuti golom Smaila Prevljaka na dodavanje Frederiksena, izjednačio je Dušan Vuković na asistenciju Trajkovskog. Istra je treća uz dva boda i utakmicu više od Rijeke, Lokomotiva sedma.

Istra - Lokomotiva 1-1 (golovi)
Istra - Lokomotiva 1-1 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska bez finala u rukometu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvatska bez finala u rukometu. Smažilu ukinuta presuda. Čelnici EPP-a u Zagrebu. Gospić zatrpan otpadom. Nipah virus širi strah. HNK rasprodan u veljači. Livaković se vraća Dinamu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska bez finala u rukometu
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska bez finala u rukometu | Video: 24sata Video
HIT!

VIDEO Jeleni se potukli na Sv. Duhu: 'Svaki dan ih vidim tu'

Jeleni se tuku na Svetom Duhu. Bilo je to u četvrtak navečer, a skoro svaki dan vidim jelene tu. Iako, ovo mi je prvi put da sam ih uhvatila u borbi, priča nam čitateljica koja je uhvatila ovu zanimljivu senu.

Borba jelena na zagrebačkom Svetom Duhu
Borba jelena na zagrebačkom Svetom Duhu | Video: 24sata Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dozvola Thompsonu za doček rukometaša? Evo što kaže SDP

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson 'opleo' je po Europskoj rukometnoj federaciji. Tomislav Ćorić u Saboru potvrđen za ministra financija i potpredsjednika Vlade. Zagrebački SDP kaže da Thompson neće dobiti dozvolu da pjeva na dočeku zatraže li to rukometaši...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dozvola Thompsonu za doček rukometaša? Evo što kaže SDP
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dozvola Thompsonu za doček rukometaša? Evo što kaže SDP | Video: 24sata/Video

