Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hicem iz vatrenog je oružja 46-godišnji otac je u Sukošanu ubio 18-godišnjeg sina, a potom istim oružjem počinio samoubojstvo. Redovi pred HNB-om predzadnjeg dana zamjene kovanica kune. U optjecaju je još njih dvije trećine, više od dvije milijarde komada vrijednih više od milijardu kuna. Uredbu o zakonu o osobnoj asistenciji donijela Vlada i najavila pravilnik u roku od 60 dana udruzi sjena nisu potpuno zadovoljni n najavljuju borbu za svoju djecu. Thompsonova prijava USKOKU ne drži vodu-zbog nanijete štete proračunu za što njegov tim tereti Tomaševića zbog svojih odluka može biti prijavljen svaki čelnik pa i premijer...

Kopiranje linka