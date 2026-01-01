Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Najmanje 47 ljudi je poginulo, a više od sto ozlijeđeno u eksploziji na dočeku nove godine u luksuznom skijalištu Crans-Montana na jugozapadu Švicarske. Prve bebe u 2026. Vid u Varaždinu i Nikol u Rijeci. Crni niz u prometu na Silvestrovo i prvi dan nove godine -petero poginulih u manje od 24 sata. Hrvatski rafalei  konačno hrvatsko nebo. Za vrijeme obuke naš zračni prostor  nadzirale su  Italija i Mađarska...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih... | Video: 24sata/Video
NOVA GODINA

VIDEO Slavlje i veselje od Azije do Amerike: Pogledajte kako je svijet dočekao 2026.

Ljudi diljem svijeta su u ponoć zakoračili u novu godinu, opraštajući se od, na trenutke vrlo izazovne 2025., nadajući se boljoj i sretnijoj godini za sve nas

Pokretanje videa...

Evo kako se slavila Nova godina diljem svijeta 10:14
Evo kako se slavila Nova godina diljem svijeta | Video: 24sata/reuters
TISUĆE STIGLE NA FEŠTU

VIDEO Bella Ciao, Hitna pomoć i ekstremne gužve: Ovako je bilo na dočeku Nove godine u ZG-u

2025. konačno ostavljamo iza sebe! Vesela atmosfera uz Dubiozu kolektiv i ostatak glazbenog repertoara rasplesala je Zagrepčane i sve goste. Na Trgu bana Jelačića skupilo se više tisuća ljudi, nastale su i ogromne gužve...

Pokretanje videa...

Doček u Zagrebu 03:22
Doček u Zagrebu | Video: 24sata/pixsell
PRIJE DOČEKA

VIDEO Gužva na zagrebačkoj špici: Svira Doris Dragović, a tu su i Anica i Robert Kovač...

Sunčano vrijeme privuklo je brojne građane na kultnu zagrebačku špicu. Prije samog dočeka Nove godine slavi se uz glazbu Doris Dragović, Tonyja Cetinskog i Halida Bešlića. Stolovi su puni, nazdravlja se, a vide se i mnoga poznata lica. Iz mase nam je mahnula Anica Kovač koja je bila sa suprugom Robertom Kovačem. Atmosfera se zagrijala...

Pokretanje videa...

Gužva na špici u Zagrebu 02:55
Gužva na špici u Zagrebu | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hicem iz vatrenog je oružja 46-godišnji otac je u Sukošanu ubio 18-godišnjeg sina, a potom istim oružjem počinio samoubojstvo. Redovi pred HNB-om predzadnjeg dana zamjene kovanica kune. U optjecaju je još njih dvije trećine, više od dvije milijarde komada vrijednih više od milijardu kuna. Uredbu o zakonu o osobnoj asistenciji donijela Vlada i najavila pravilnik u roku od 60 dana udruzi sjena nisu potpuno zadovoljni n najavljuju borbu za svoju djecu. Thompsonova prijava USKOKU ne drži vodu-zbog nanijete štete proračunu za što njegov tim tereti Tomaševića zbog svojih odluka može biti prijavljen svaki čelnik pa i premijer...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe | Video: 24sata/Video
KAKAV GOL

VIDEO Bivši hajdukovac ovim je projektilom 'probušio' Livaju!

DUBROVNIK - U nedjelju je u Dubrovniku održan drugo izdanje malonogometnog turnira 'Dubrovnik Prestige'. U jednoj je ekipi bio i hajdukovac Marko Livaja, koji je bio "žrtva" nevjerojatnog gola iz slobodnog udarca još jednog bivšeg hajdukovca, Gergoa Lovrensicsa, kojeg možete vidjeti u videosnimci.

Pokretanje videa...

'Golčina' na turniru Četiri kafića 00:33
'Golčina' na turniru Četiri kafića | Video: Libertas TV

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026