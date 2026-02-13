Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šokantna analiza otpada u Gospiću: Našli olovo, kadmij...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima pogledajte: Stigle su i prve analize otpada u Gospiću. Olovo, kadmij samo su dio štetnih tvari koje su otkrili iz Štampara, velika akcija Uskoka u Slavoniji, Grgića i društvo Uskok tereti za više koruptivnih djela, novi detalji brutalnog premlaćivanja maloljetnika u Rijeci...

Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata 04:00
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
VOX POPULI

Zagrepčani o Nami: 'Što god si trebao naći, našao si u Nami. Žao mi je, to je duh Zagreba'

ZAGREB - Nakon 140 godina zagrebačka Nama zatvara svoja vrata. Što misle o zatvaranju pitali smo građane. -To je bio duh Zagreba. Došao sam se pozdraviti s Namom'-, rekao nam je jedan Zagrepčanin. Svima je žao što se zatvara, ali lijepa sjećanja uvijek ostaju. ’Tu sam dolazila s mamom…’, ‘Kao dijete sam se izgubila u Nami’, rekli su nam

Pitali smo građane što misle o zatvaranju Name 03:28
Pitali smo građane što misle o zatvaranju Name | Video: 24sata/pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ispitali su Vinka Grgića, negirao je krivnju. Ovo su novi detalji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Gradonačelnik Nove Gradiške, Vinko Grgić, koji je uhićen zbog sumnje u koruptivna kaznena djela, ispitan je u četvrtak navečer u osječkim prostorijama Uskoka. Pretukli mladića (16) u Rijeci, priuštivo stanovanje...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ispitali su Vinka Grgića, negirao je krivnju. Ovo su novi detalji 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ispitali su Vinka Grgića, negirao je krivnju. Ovo su novi detalji | Video: 24sata Video
PAO JE VINKO GRGIĆ

VIDEO Ovo je trenutak uhićenja gradonačelnika Nove Gradiške!

U velikoj akciji USKOK-a uhićen je gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić. Kako doznajemo, od ugostitelja je tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala. Navodno je muljao i sa zakupom gradskog zemljišta

Snimka uhićenja Vinka Grgića 01:02
Snimka uhićenja Vinka Grgića | Video: 035portal.hr
PUN NADE

VIDEO Ovo je jedna od zadnjih objava Jamesa Van Der Beeka

Glumac James Van Der Beek preminuo je u 49. godini nakon borbe s rakom debelog crijeva. U jednoj od svojih posljednjih objava na društvenim mrežama, osvrnuo se na novogodišnje odluke i zašto je teško ostati predan njima. 'Zašto slavimo nove početke u vrijeme kada se priroda odmara? Vrijeme za slavlje novih početaka je u proljeće. Tako to priroda radi, zašto se borimo protiv nje?', rekao je, između ostalog te dodao kako će se ove zime odmarati, a novogodišnje odluke će donijeti na proljeće...

James Van Der Beek podijelio je svoje nade za proljeće u svom posljednjem videu na društvenim mrežama prije smrti 01:13
James Van Der Beek podijelio je svoje nade za proljeće u svom posljednjem videu na društvenim mrežama prije smrti | Video: vanderjames/Instagram
VIDEO

Pogledajte kako novinar 24sata isprobava curling. Nije baš išlo

ZAGREB - Bili smo na treningu curlinga na Zagrebačkom velesajmu gdje smo se upoznali s čarima ovog olimpijskog sporta. Iako nekima možda izgleda jednostavno, daleko je od toga. Sami smo se uvjerili u to

Trening curlinga 02:37
Trening curlinga | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell

OSTALO

