Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šokantna analiza otpada u Gospiću: Našli olovo, kadmij...

VIDEO Ovo je jedna od zadnjih objava Jamesa Van Der Beeka Glumac James Van Der Beek preminuo je u 49. godini nakon borbe s rakom debelog crijeva. U jednoj od svojih posljednjih objava na društvenim mrežama, osvrnuo se na novogodišnje odluke i zašto je teško ostati predan njima. 'Zašto slavimo nove početke u vrijeme kada se priroda odmara? Vrijeme za slavlje novih početaka je u proljeće. Tako to priroda radi, zašto se borimo protiv nje?', rekao je, između ostalog te dodao kako će se ove zime odmarati, a novogodišnje odluke će donijeti na proljeće...

