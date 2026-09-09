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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Šokantna analiza otpada: U Lici i Benkovcu cure opasni spojevi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Ilegalni otpad godinama bacali, skrivali i zatrpavali u Benkovcu. Gorjela Petrokemija u Kutini. Jandroković se usprotivio Plenkoviću. Femicid u Slatini. 55 roditelja prijavljeno zbog cjepiva. U Hrvatsku stigla nagla promjena vremena...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata. Šokantna analiza otpada: U Lici i Benkovcu cure opasni spojevi VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Šokantna analiza otpada: U Lici i Benkovcu cure opasni spojevi | Video: 24sata/Video
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Segesta priredila senzaciju sezone! Evo kako je drugoligaš izbacio Osijek

SEGESTA - OSIJEK 3-1 Segesta je povela u 41. minuti kada je Dino Špehar glavom prebacio loptu za Tonćija Kukoča-Petraella, koji je precizno pogodio za 1-0. Kukoč-Petraello potom je asistirao Petru Brleku za 2-0. Niko Farkaš smanjio je na 2-1 nakon odbijanca, a Vilim Gec u 93. minuti zabio je za konačnih 3-1.

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Golovi na utakmici Segesta - Osijek VIDEO
Golovi na utakmici Segesta - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK BEDEM - DINAMO

VIDEO Ivanušec opet zabija za Dinamo, Prevljak u dobroj formi

BEDEM - DINAMO 0-4 "Modri" su rutinski izborili plasman u osminu finala Kupa. Smail Prevljak doveo je goste u vodstvo u 16. minuti, a samo pet minuta poslije Luka Ivanušec zabio je svoj prvi gol nakon povratka u Dinamo. Do kraja utakmice isti je dvojac ponovno bio precizan. Najprije je Ivanušec pogodio izvana, a točku na "i" pred kraj susreta stavio je Prevljak.

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Golovi na utakmici Bedem - Dinamo VIDEO
Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OSVANUO I NOVI NATPIS

VIDEO Išarali grbove brigada u podvožnjaku kod Vjesnika!

ZAGREB - Netko je prešarao murale braniteljskih postrojbi, pa čak i grb Republike Hrvatske u podvožnjaku kod Vjesnika. Murali su nastali početkom godine, kada je podvožnjak bio zatvoren nakon požara zgrade Vjesnika. Osvanuo je i natpis 'JBŠ RAT'.

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Išarani grbovi VIDEO
Išarani grbovi | Video: 24sata Video
ANKETA

VIDEO Pitali smo Benkovčane piju li vodu nakon nove analize: 'Ne znamo je li ispravna za piće'

Uskok je nedavno objavio rezultate ispitivanja opasnog otpada kod Gospića, ali nekih drugih mjesta poput Benkovca. Razgovarali smo s Benkovčanima koji su složni u tome da je situacija jako loša. "Vodu pijemo tek kada je prokuhamo. Nismo niti sigurni je li dobra za piće", rekla nam je naša sugovornica.

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Benkovčani o otpadu VIDEO
Benkovčani o otpadu | Video: 24sata Video
VIDEO

Nevrijeme stiglo u Rijeku: Pogledajte udar munje!

Najavljeno nevrijeme stiglo je u Rijeku, javlja nam čitatelj koji je snimio trenutak udara munje u srijedu nešto prije 13 sati. DHMZ je u srijedu izdao narančasto upozorenje za riječku regiju, zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena.

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Čitatelj u Rijeci snimio udar munje VIDEO
Čitatelj u Rijeci snimio udar munje | Video: 24sata Video

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