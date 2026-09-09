NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Šokantna analiza otpada: U Lici i Benkovcu cure opasni spojevi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Ilegalni otpad godinama bacali, skrivali i zatrpavali u Benkovcu. Gorjela Petrokemija u Kutini. Jandroković se usprotivio Plenkoviću. Femicid u Slatini. 55 roditelja prijavljeno zbog cjepiva. U Hrvatsku stigla nagla promjena vremena...