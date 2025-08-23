NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Sramota u Benkovcu: Huligani i branitelji prekinuli su festival
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Mještani u šoku nakon sramotnog napada huligana u Benkovcu. Branitelji su uz pomoć navijača prijetili i uzvikivali ustaški poklik. Prvi čovjek Benkovca ne vidi ništa loše u tome. Pokopali 814 partizanskih žrtava iz jame Jazovka. Unutarstranački izbori u HDZ-u, križaljka u Zagrebu...