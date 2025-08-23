Gledajte '240 sekundi' 24sata! Sramota u Benkovcu: Huligani i branitelji prekinuli su festival

SAŽETAK VUKOVAR - GORICA

VIDEO Gorica vodila 2-0 protiv Vukovara i dominirala pa skoro ostala bez ičega! Evo sažetka VUKOVAR 91' GORICA 2-2 Fantastičnu utakmicu odigrali su Vukovarci i Turopoljci u Vinkovcima. U prvih 40 minuta gledali smo potpunu dominaciju Gorice koja je imala vodstvo 2-0, a onda je Robin Gonzalez maestralno zabio iz slobodnjaka u 43. za 1-2. Odmah u 47. zabio je i Mejia za 2-2, a do kraja dvoboja su jedni i drugi imali nekoliko odličnih šansi za pobjedu. Ostalo je 2-2

