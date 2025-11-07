Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Vukovar se oprostio od heroja Jeana-Michela Nicoliera — tisuće ljudi ispratile su ga na vječni počinak. U Splitu trojica muškaraca završila u pritvoru nakon što su sudionike manifestacije tjerali kroz kordon koji je vikao „Za dom spremni“. U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog požara u domu za starije. U zaleđu Šibenika uhićen ratni zločinac – dok je brao masline. Bivši ministar Beroš vratio se u operacijsku salu – ali samo kao asistent...

