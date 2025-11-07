Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Grafiti s porukama mržnje prema Srbima osvanuli u Splitu uoči prosvjeda Torcide i dijela braniteljskih usluga. Oglasio se Plenković. Dvojicu Zagrepčana kod Graza napali poljski huligani. U Vukovaru pokopan hrvatski heroj Zorislav Gašpar. Tokar prijetio Plenkoviću. Slovenija šalje vojsku na granice. Slavni astronaut stiže u Hrvatsku. Dalić aktivirao pretpozive Oršiću i Petru Musi, otpali Ante Budimir i Mateo Kovačić. Dinamo trese kriza, svi se pitaju zašto Zvonimir Boban šuti...