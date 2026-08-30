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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Vratit ćemo se još jači, unatoč požaru, poručuju za 24sata poznati omiški uljari i vinari, kojima je vatrena stihija uzrokovala jako veliku štetu. Obilježili 19. godišnjicu tragedije na Kornatu. Filip Hrgović podigao zlatni pojas, a Itaumu podigli na nosilima i iznijeli nakon poraza. Stručnjaci poručuju Zagrepčanima da se štite od uboda komaraca. Traje potraga za nestalima kod Cipra nakon havarije broda. Više od 750 mrtvih u Nepalu.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači | Video: 24sata/Video
VIDEO IZ BAROKNOG GRADA

VARAŽDINCI NA VRHU Promašili penal, ni to ih nije poremetilo. Pogledajte kako su dobili Rudeš

VARAŽDIN - RUDEŠ Ivan Mamut pogodio je prečku iz penala u 64. minuti, a onda su Aleksa Latković (72.) i Ivan Canjuga (84.) srušili novog prvoligaša i preskočili Dinamo na prvom mjestu ljestvice HNL-a uz utakmicu više. Pogledajte ključne trenutke

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Sažetak Varaždin - Rudeš VIDEO
Sažetak Varaždin - Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK ISTRA - DINAMO

VIDEO Prevljak zabio prvijenac bivšem klubu i izvukao Dinamo. Pogledajte golove s utakmice

ISTRA - DINAMO 2-2 Istra je na domaćem terenu dočekala Dinamo i na kraju remizirala. Jaganjac je ljevicom zabio za vodstvo, Beljo izjednačio. Ahmeti je opet pogodio, a 'modrima' je bod u Puli donio gol bivšeg igrača Istre Samila Prevljaka kojemu je to prvijenac u Dinamu.

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Golovi na utakmici Istra - Dinamo VIDEO
Golovi na utakmici Istra - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Drago je druga žrtva požara, ostao je i borio se s buktinjom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Omiški požar uzeo i drugu žrtvu, preminuo je umirovljeni vatrogasac Drago Lelas. U Vukovaru se obilježava i Dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Građane u EU mogli bi dočekati viši račni za plin. Sve više stradalih u Nepalu. Norveška tuguje za kraljem Haraldom.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Drago je druga žrtva požara, ostao je i borio se s buktinjom VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Drago je druga žrtva požara, ostao je i borio se s buktinjom | Video: 24sata/Video
SUDAR S CESTARMA

SNIMKA KAOSA NA A1 Otvorili autocestu, kod Svetog Roka i dalje je kolona duga čak 7 km

SVETI ROK - U sudaru s ophodarskim vozilom na autocesti A1 ozlijeđeno je četvero ljudi u subotu popodne. Promet je bio i prekinut zbog očevida, a oko 19 sati između čvora i tunela Sveti Rok vozi se u koloni dugoj 7 kilometara.

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Prometni kolaps na autocesti VIDEO
Prometni kolaps na autocesti | Video: Čitatelj 24sata
KONCERT THOMPSONA U VUKOVARU

VIDEO Prava ludnica! Otvorili ulaze za Thompsonov koncert, fanovi trče zauzeti mjesta

VUKOVAR - Sve se zahuktava uoči večerašnjeg velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Nakon što su otvoreni ulazi, brojni posjetitelji potrčali su prema prostoru koncerta kako bi zauzeli što bolja mjesta. Ulice Vukovara već su prepune, a atmosfera među obožavateljima iz minute u minutu raste. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja, a prema procjenama, u Grad Heroj moglo bi stići oko 100.000 ljudi.

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Ljudi trče prema pozornici VIDEO
Ljudi trče prema pozornici | Video: Čitatelj 24sata

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