Gledajte '240 sekundi 24sata': Štete 110 milijuna eura, vinari i uljari kažu: Vratit ćemo se jači

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Drago je druga žrtva požara, ostao je i borio se s buktinjom Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Omiški požar uzeo i drugu žrtvu, preminuo je umirovljeni vatrogasac Drago Lelas. U Vukovaru se obilježava i Dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Građane u EU mogli bi dočekati viši račni za plin. Sve više stradalih u Nepalu. Norveška tuguje za kraljem Haraldom.

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