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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Što je dovelo do tragedije u Svetom Križu Začretju?
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Istražitelji utvrđuju što je dovelo do tragedije u Svetom Križu Začretju nakon koje su našli tri tijela. SDP-u pada rejting, poznata lica napuštaju stranku. Signalna raketa izazvala požar u Dragama. Više od 13.000 građana ima rok do 3. kolovoza da zamijene osobne koje su dobili prije više od 20 godina.