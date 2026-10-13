Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Što radi kralj žira s budućim potpredsjednikom Sabora? Pobuna u Kaštel Kambelovcu, građani se bune protiv mjerenja parcela koje će im uzeti radi ceste do tunela Kozjak, Rafalei nad hrvatskom presreli avion s Malte zbog signala za otmicu, Zagreb diže porez na stanove, priuštivo stanovanje stiže za dvije godine, raste naknada za novorođenčad…
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Što 'kralj žira' radi s budućim potpredsjednikom Sabora?
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