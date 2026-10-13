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Gledajte '240 sekundi 24sata': Što 'kralj žira' radi s budućim potpredsjednikom Sabora?

Piše 24sata,
Gledajte '240 sekundi 24sata': Što 'kralj žira' radi s budućim potpredsjednikom Sabora?
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Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Što radi kralj žira s budućim potpredsjednikom Sabora? Pobuna u Kaštel Kambelovcu, građani se bune protiv mjerenja parcela koje će im uzeti radi ceste do tunela Kozjak, Rafalei nad hrvatskom presreli avion s Malte zbog signala za otmicu, Zagreb diže porez na stanove, priuštivo stanovanje stiže za dvije godine, raste naknada za novorođenčad…

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Komentari 0
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'
DRAMA U NüRNBERGU

Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa .
Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti
SIGNAL ZA OTMICU

Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti

Dobili smo dojavu o putničkom zrakoplovu koji prelazi preko našeg zračnog prostora i ima signal da je u tijeku pokušaj otmice. Nije odgovarao na upite i prepratili smo ga iz zračnog prostora, rekao je Anušić

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