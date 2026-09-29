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Gledajte '240 sekundi 24sata': Štrajk paralizira Zagreb, Vlada stopirala novi Maksimir...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Drugi dan štrajka ZET-a i Holdinga, Zagreb prometno blokiran, građani traže alternativne načine prijevoza, a sud će odlučiti je li štrajk zakonit. Vlada neće graditi novi Maksimir prema pobjedničkom idejnom rješenju, Plenković poručio da nitko ne gradi kuću koja mu se ne sviđa. Studenac zasad izbjegao stečaj...