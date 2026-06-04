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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata'. Strava u Medulinu: Četvero mrtvih nakon pada zrakoplova

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvero mrtvih u padu manjeg zrakoplova kod Medulina, u Puli uz potopljen gliser pronašli mrtvo tijelo, zbog rušenja Vjesnika zatvorili podvožnjak u Slavonskoj, rastu tenzije između Srbije i Crne Gore, velike gužve za blagdan...

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
SVI SU UHIĆENI

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Ovako su oteli čovjeka kod Arene Zagreb!

ZAGREB Trojica mlađih muškaraca kod Arene Centra mlatila su i vukla žrtvu do prtljažnika u koji su ga ubacili. Četvrti je bio za volanom. Policija ih je sve uhitila samo koji sat kasnije. Žrtva je završila u KBC-u Rebro

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Situacija u Zagrebu VIDEO
Situacija u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
NEVJEROJATNO

VIDEO Genijalac je vozio slalom na A1. Kad je vidio da ne ide, pretjecao je po zaustavnoj!

Na autocesti A1 od Zagreba prema Karlovcu, jedan vozač odlučio je voziti zaustavnom trakom: Cijelim je mijenjao trake bez žmigavca, a zatim je, kada je shvatio da to više ne može, počeo voziti po zaustavnoj, rekao nam je čitatelj

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Opasna vožnja blizu odmorišta Desinec VIDEO
Opasna vožnja blizu odmorišta Desinec | Video: Čitatelj 24sata
'ONLY FOOLS AND HORSES'

VIDEO Braća iz BiH po uzoru na 'Mućke': 'Iduće godine postajemo milijunaši'

Braća Mirnes i Tarik Fatić iz Hadžića imaju famozni automobil iz popularne serije. Pronašli su način da svoje 'Mućke' pretvore u uspješnu poslovnu priču. Automobil, kažu, privlači znatiželju i osmijehe ljudi gdje kod krenuli.

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Braća iz BiH po uzoru na 'Mućke': 'Iduće godine postajemo milijunaši' VIDEO
Braća iz BiH po uzoru na 'Mućke': 'Iduće godine postajemo milijunaši' | Video: 24sata/Reuters
POGLEDAJTE SNIMKU

EKSKLUZIVNO Prva snimka s mjesta užasa kod Medulina: Ovo je avion koji se srušio!

MEDULIN - Manji zrakopov srušio se na području Campanoža, nedaleko aerodroma Medulin. Kako neslužbeno doznaje 24sata, u avionskoj nesreći poginulo je četvero ljudi. Za dvoje ljudi još se traga.

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Srušio se avion kod Medulina VIDEO
Srušio se avion kod Medulina | Video: čitatelj/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić podijelio priču o nestalom Messijevom dresu: 'Nisam bio na tom okupljanju'

Hrvatski nogometaš i bivši reprezentativac, Ivan Strinić, prisjetio se situacije kada je skoro dobio Messijev dres nakon utakmice na Svjetskom prvenstvu 2018. Što ga je spriječilo, pogledajte u videu na YouTubeu

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Ivan Strinić podijelio priču o nestalom Messijevom dresu: 'Nisam bio na tom okupljanju' VIDEO
Ivan Strinić podijelio priču o nestalom Messijevom dresu: 'Nisam bio na tom okupljanju' | Video: 24sata Video

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