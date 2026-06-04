Gledajte '240 sekundi 24sata'. Strava u Medulinu: Četvero mrtvih nakon pada zrakoplova

NEVJEROJATNO

VIDEO Genijalac je vozio slalom na A1. Kad je vidio da ne ide, pretjecao je po zaustavnoj! Na autocesti A1 od Zagreba prema Karlovcu, jedan vozač odlučio je voziti zaustavnom trakom: Cijelim je mijenjao trake bez žmigavca, a zatim je, kada je shvatio da to više ne može, počeo voziti po zaustavnoj, rekao nam je čitatelj

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