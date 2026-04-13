Gledajte '240 sekundi' 24sata: Stravično ubojstvo u Šestinama, policija privela maloljetnika...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Umjesto obnove, stanovi su im uništeni. Ne mogu se vratiti... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Tamo 2020. je njihova zgrada u potresu pretrpjela oštećenja i dobila žutu naljepnicu, četiri godine kasnije počela je konstrukcijska obnova, ali stanovnici jedne zgrade u Sisku još uvijek ne mogu svojim kućama. Priča je ovo o 40 obitelji koje žive u zamjenskim stanovima, jer je tvrtka koja je radila obnovu njihove zgrade otišla u stečaj. Da stvar bude gora, radove nisu završili, brojni stanovi su demolirani i ostavljeni u gorem stanju nego što su bili prije. Vlaga nagriza zidove i parkete, namještaj suvlasnika propada. Stravično jutro u Velikoj Gorici, u jednom stanu je pronađena ubijena maloljetnica, dok je njena majka počinila suicid. Propali pregovori između SAD-a i Irana, Trump najavio blokadu Hormuškog tjesnaca.

