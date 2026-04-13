Gledajte '240 sekundi' 24sata: Stravično ubojstvo u Šestinama, policija privela maloljetnika...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Mladić (22) ubijen je sinoć u obračunu u kući u zagrebačkim Šestinama, a policija za to sumnjiči maloljetnika kojeg su zatekli u dnevnom boravku. Prostorija je navodno služila kao kockarnica. Kako doznaju 24sata obojica su iz BiH, ubijeni je nedavno unajmio kuću u kojoj je navodno planirao pokrenuti kockarnicu, a je li do ubojstva došlo nakon svađe zbog kocke ili nečeg drugog otkrit će očevid. Peter Magyar svrgnuo Viktora Orbana s vlasti nakon 16 godina, – poručio da želi bolje odnose s Hrvatskom i da će zvati Plenkovića u posjet. Judo savez supruzi počasnog predsjednika Tomislava Čuljka dao Land Cruiser u zamjenu za pet godina stariji auto za čiji su popravak dali osam tisuća eura. Vjesnik će biti srušen do 5. srpnja, najavio ministar Bačić. Papa Lav poručio da se ne boji Trumpove administracije i da će nastaviti govoriti protiv rata – američki predsjednik ga je nazvao užasnim u vanjskoj politici. Novi ugovori za Rebića i Livaju prioritet su za novog sportskog direktora Hajduka. Nijemac Robert Graf uskoro bi trebao preuzeti funkciju.

VIDEO OVO MORATE VIDJETI Novi mađarski ministar postao je hit zbog plesa nakon pobjede

Budući mađarski ministar zdravstva, ugledni ortopedski kirurg Zsolt Hegedűs, zbog svojih je plesnih pokreta u izbornoj noći postao viralni hit na internetu! Doktor Hegedűs rasplesao sa na pozornici nakon što je stranka Tisza, čiji je Zsolt član, zbacila Orbana s vlasti nakon čak 16 godina... "Stojite na pozornici u izbornoj noći nakon svoje pobjede. Oko vas su oslobođeni ljudi, radost, smijeh, suze, zagrljaji. Plešete jer je konačno moguće", napisao je na društvenim mrežama nakon što je snimka njegova slavlja obišla svijet...

VIDEO Ovo se ne viđa svaki dan! Pogledajte gol iz kornera i kako se Varaždin približio Riječanima

VARAŽDIN - SLAVEN 2-1: Nogometaši Varaždina ostvarili su pobjedu u 29. kolu HNL-a, pred svojim su navijačima s 2-1 (1-1) bili bolji od Slaven Belupa. Varaždin je poveo golom Iurija Tavaresa u 12. minuti, dok je izjednačio Ljuban Crepulja pogodivši direktno iz kornera u 39. minuti. Gol odluke dao je Ivan Mamut u 77. minuti kada je pogodio s bijele točke.

VIDEO Jedan, ali vrijedan. Evo kako je Livaja donio tri boda

HAJDUK - GORICA 1-0: Nogometaši Hajduka upisali su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu, na svom su Poljudu u susretu 29. kola HNL-a s minimalnih 1-0 (1-0) pobijedili Goricu. Jedini je gol zabio Marko Livaja već u četvrtoj minuti. Hajduk je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ima sedam bodova više, ali i utakmicu manje

VIDEO Prvak je omiljena 'žrtva' Osijeka ove sezone! Pogledajte kako je Rijeka izgubila kod kuće

RIJEKA - OSIJEK 0-2: Iznimno su važnu pobjedu ostvarili nogometaši Osijeka u borbi koju vode za ostankom u ligi, u dvoboju 29. kola HNL-a slavili su na Rujevici kod prvaka Rijeke s 2-0 (1-0). Već u petoj minuti Osijek je poveo golom Samuelea Akerea, dok je u 94. konačnih 2-0 postavio Nail Omerović.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Umjesto obnove, stanovi su im uništeni. Ne mogu se vratiti...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Tamo 2020. je njihova zgrada u potresu pretrpjela oštećenja i dobila žutu naljepnicu, četiri godine kasnije počela je konstrukcijska obnova, ali stanovnici jedne zgrade u Sisku još uvijek ne mogu svojim kućama. Priča je ovo o 40 obitelji koje žive u zamjenskim stanovima, jer je tvrtka koja je radila obnovu njihove zgrade otišla u stečaj. Da stvar bude gora, radove nisu završili, brojni stanovi su demolirani i ostavljeni u gorem stanju nego što su bili prije. Vlaga nagriza zidove i parkete, namještaj suvlasnika propada. Stravično jutro u Velikoj Gorici, u jednom stanu je pronađena ubijena maloljetnica, dok je njena majka počinila suicid. Propali pregovori između SAD-a i Irana, Trump najavio blokadu Hormuškog tjesnaca.

