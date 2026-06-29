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Gledajte '240 sekundi 24sata': Sukob Pantovčaka i Banskih dvora zbog mimohoda u Parizu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori zbog sudjelovanja HV-a na mimohodu u Parizu, 13-godišnji dječak preminuo nakon pada s bicikla, pojeftinjuje gorivo, nadzor nad Carnetom zbog curenja podataka, pucnjava u Njemačkoj...