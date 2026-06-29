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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Sukob Pantovčaka i Banskih dvora zbog mimohoda u Parizu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori zbog sudjelovanja HV-a na mimohodu u Parizu, 13-godišnji dječak preminuo nakon pada s bicikla, pojeftinjuje gorivo, nadzor nad Carnetom zbog curenja podataka, pucnjava u Njemačkoj...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

VIDEO Hrvatska himna odjeknula ispred Bijele kuće, pogledajte kako je sve izgledalo

ALEXANDRIA - Ispred Bijele kuće naš reporter Tomislav Gabelić naišao je na čovjeka koji pušta pjesme. Kada je saznao da smo iz Hrvatske, bilo je prirodno pustiti himnu, koju smo i zapjevali. Možemo stoga reći da se Lijepa naša orila ispred Bijele kuće.

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Čovjek pušta himne kad mu dođu turisti iz raznih zemalja VIDEO
Čovjek pušta himne kad mu dođu turisti iz raznih zemalja | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U SAD-U

VIDEO Hrvati sreli 'Trumpa' ispred Bijele kuće, svi vjeruju u pobjedu protiv Portugala

WASHINGTON DC - Naš reporter Tomislav Gabelić naišao je ispred Bijele kuće na hrvatske navijače koji su ondje ponosno pozirali s Trumpom. Naravno, nije riječ o pravom američkom predsjedniku, već o imitatoru koji se fotografira s turistima. Među hrvatskim navijačima vladala je samo pozitiva i svi su uvjereni u pobjedu protiv Portugala, a pridružio im se i Trump, makar bio samo imitator.

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Hrvatski navijači s Trumpom ispred Bijele kuće VIDEO
Hrvatski navijači s Trumpom ispred Bijele kuće | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT Izbornik Dalić mora pronaći rješenje u veznom redu jer tu je Portugal najbolji!

ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija još će danas trenirati u Alexandriji, a potom se vraća u Toronto, gdje je već igrala protiv Paname. Ondje će joj u šesnaestini finala protivnik biti Portugal, s kojim ima neriješenih računa još od Eura 2016. godine. Ključno će u toj utakmici biti odgovoriti u veznom redu, a Portugalci u ovom trenutku vjerojatno imaju jedan od najboljih na svijetu. U Torontu će Vatrene ponovno zasigurno bodriti velik broj hrvatskih navijača, kao što je to bio slučaj i prošli put.

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USA REPORT VIDEO
USA REPORT | Video: 24sata Video
AUTO BEOGRADSKIH TABLICA

NEVJEROJATNO Pogledajte kako u Zagrebu vozi po tramvajskim tračnicama: 'Nije htjela stati!'

Žena vozi po tramvajskim tračnicama na Ksaverskoj cesti. Trubili smo joj da se makne, nije reagirala, sve dok nije ugledala tramvaj iz suprotnog smjera. Beogradske su tablice, dobro da nije izazvala nesreću - kaže nam čitatelj koji je svjedočio suludoj vožnji u Zagrebu.

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Vozila automobil po tračnicama VIDEO
Vozila automobil po tračnicama | Video: čitatelj/24sata
SEZONA KUPANJA

VIDEO Znate li prepoznati znakove utapanja? Liječnica: 'Evo što morate odmah učiniti'

Dr. Tatjana Čemerikić apelira na građane da budu odgovorni, da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola ili droga te da posebno oprezni budu kronični bolesnici, osobito srčani bolesnici, osobe s epilepsijom i dijabetičari...

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Dr. Tatjana Čemerikić o utapanju VIDEO
Dr. Tatjana Čemerikić o utapanju | Video: 24sata/pixsell

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