Gledajte '240 sekundi' 24sata! Susjedi nakon jezivog otkrića u Tenji: 'Izbjegavala sam tu kuću'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Treće priznanje Gabrijele Žalac, čeka ju još jedna optužnica Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Treće priznanje Gabrijele Žalac, a još je sumnjiče u jednoj aferi. Potop u Istri. U Hrvatskoj ove godine poginulo 194 ljudi u prometu. Tomašević sebi i svojima diže plaće. Inflacija kao i u srpnju, prekinut niz ubrzanja. Zagreb preporučuje zabranu mobitela u osnovnim školama.

