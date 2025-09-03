Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Susjedi nakon jezivog otkrića u Tenji: 'Izbjegavala sam tu kuću'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Muškarac uhićen nakon jezivog otkrića u Tenji, terete ga za teško ubojstvo. Majka petogodišnje curice morala podići kredit da bi platila liječenje nakon ugriza poskoka. Šest mjeseci traju izvidi o smrti Frane Borovine. U javnoj raspravi program priuštivog stanovanja. Turizam raste, ali ne u špici sezone. Jergović kod Milanovića. Frizerka iz Požege već treću godinu zaredom besplatno šiša prvašiće.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Susjedi nakon jezivog otkrića u Tenji: 'Izbjegavala sam tu kuću' 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Susjedi nakon jezivog otkrića u Tenji: 'Izbjegavala sam tu kuću' | Video: 24sata/Video
VIDEO Nevrijeme pogodilo i Vodice: 'Vjetar je razbacivao kante, sve je došlo u sekundi'

Nevrijeme je pogodilo Istru i riječko područje u utorak rano ujutro, a pala je obilna količina kiše. Nešto iza ponoći u srijedu, nevrijeme je pogodilo Vodice. Padala je jaka kiša, a vjetar je razbacivao kante za smeće.

Nevrijeme u Vodicama 00:34
Nevrijeme u Vodicama | Video: 24sata Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Treće priznanje Gabrijele Žalac, čeka ju još jedna optužnica

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Treće priznanje Gabrijele Žalac, a još je sumnjiče u jednoj aferi. Potop u Istri. U Hrvatskoj ove godine poginulo 194 ljudi u prometu. Tomašević sebi i svojima diže plaće. Inflacija kao i u srpnju, prekinut niz ubrzanja. Zagreb preporučuje zabranu mobitela u osnovnim školama.

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
VIDEO Pogledajte moćni dron Bayraktar u akciji na Plesu

Hrvatska javnost po prvi put je vidjela u akciji Bayraktar TB2, jedan od najboljih sustava besposadnih letjelica na svijetu, koji je predstavljen u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO članica.

Predstavljanje besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 01:53
Predstavljanje besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 | Video: Marta Divjak/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Putovanje iz noćne more: Busu je usred vožnje ispao kotač...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Maturalno putovanje iz noćne more! Autobusu je usred vožnje ispao kotač. Roditelji su ogorčeni. A vozač? Nastavio je voziti dalje. Više od 800 mrtvih u velikom potresu u Afganistanu. Petogodišnju Ukrajinku na plaži je ugrizao poskok. Kreće natječaj za Ustavne suce. Nedoumice oko modularne nastave...

Vijesti 24sata 01092025 04:00
Vijesti 24sata 01092025 | Video: 24sata
VIDEO Pogledajte zašto Pukštas ima glavu od zlata i kako je Menalo postao pravi golgeter

HAJDUK - RIJEKA 2-2 Uzbudljiv i užaren Jadranski derbi nije bio razriješen sve do dramatične završnice jer Hajduk se izvukao u 96. minuti. Menalo je zabio za vodstvo, Pukštas poravnao, Bogojević vratio prednost Rijeci, a Splićani opet izjednačili u nadoknadi drugim golom Pukštasa. Pogledajte sve golove s lude utakmice na Poljudu

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

