Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svetlana je zbog bolesti bila nepokretna. Sada može hodati

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Nakon četiri godine iz kreveta je ustala  39-godišnja Svetlana Kalanjoš iz  romskog naselja Sitnica pored Murskog Središća koja je zbog metaboličke bolesti i 250 kilograma bila nepokretna. 1446 eura prosječna je plaća u kolovozu što je nominalno 9,2 posto, a realno 4,9 posto više nego lanjskog kolovoza- medijalna plaća je 1245. Do kraja 2029. trebala bi biti izgrađena nova dječja bolnica u Zagrebu-ugovor za projektiranje i građenje vrijedan 237 i pol milijuna eura. U 90- godini umrla majka hrabrost Ruža Lucić iz Gunje-bila je odlikovana jer su njezinih  devet sinova bili hrvatski branitelji...

Gledajte '240 sekundi' 24sata

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji bespravne gradnje kod Zrmanje. Čoko-drama u Rijeci...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Dvojac dobio uvjetnu kaznu nakon što su priznali bespravnu gradnju sedam kuća u kanjonu Zrmanje. Sugovornik za 24sata otkrio nove detalje... Mlijeko, šećer, ulje i još nekoliko proizvoda mogli bi biti jeftiniji. Užas u BiH: U ilegalnim borbama pasa sudjelovala i tri psa iz Hrvatske. Policija uhitila 15 ljudi. Rusija: 'Naš stav o ratu u Ukrajini ostaje nepromijenjen...'. Drama u Rijeci: Čokolada ukradena iz ureda riječke gradonačelnice... Dva starija dilera uhitila zagrebačka policija. Imali kokain i marihuanu... Michele Šego novi junak Splićana. Modrić 'rastura' u Milanu...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji bespravne gradnje kod Zrmanje. Čoko-drama u Rijeci...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Roditelji iz Dubrave prosvjeduju zbog napada maloljetničkih bandi na njihovu djecu, ali i njih same. Bebi staroj par dana kolabriralo je plućno krilo, doktori iz Osijeka su izveli čudo i spasili joj život. U ljekarnama više nema lijeka Aspirin 100, nestašica do sredine studenog. Narkoboss Miroslav Mike Aničić uhićen je na Kostarici nakon 10 godina bijega, u Hrvatskoj ga čeka 13 godina zatvora. Slučaj Pokrovac vraćen na novo suđenje. Veliko otkriće na Velebitu, bugarski speleolozi pronašli su spoj između Alibabine jame i sustav Crnopac. Nema više primirja između Izraela i Palestine, Izrael pokrenuo novi napad na Gazu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život

VIDEO Pogledajte kako su razigrani hajdukovci osvojili Aldo Drosinu s tri sjajna gola!

ISTRA 1961 - HAJDUK 0-3 Čak 16 utakmica "zeleno-žuti" nisu izgubili na svom terenu, a onda je došao Hajduk i moćnom prezentacijom odnio sva tri boda s Aldo Drosine. Raspoloženi su bili napadači Hajduka, a sva tri gola pala su nakon jako lijepih akcija Splićana. Šego je bio dvostruki strijelac, a gol je dodao i Almena. Hajduk se bodovno poravnao s Dinamom na vrhu ljestvice

Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege!

VIDEO Stoperi Dinama ispunili želju Kovačeviću. Evo prvijenaca kojima su nokautirali Osijek

DINAMO - OSIJEK 2-1 Zagrepčani su prije odlaska u Malmö riješili derbi 10. kola HNL-a i odvojili se na vrhu ispred Hajduka. McKenna već u 3. pa Dominguez u 14., Dinamo je susret riješio u prvih 15 minuta. Obojica su zabila prvijence u modrom dresu i ispunila želju treneru Dinama Mariju Kovačeviću koji je prije utakmice analizirao i govorio da "napadači zabijaju, ali nedostaju golovi stopera". Pogledajte kako je Dinamo srušio 'bijelo-plave'

Dinamo - Osijek

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Neizvjesno je što će biti s Rusijom i Ukrajinom, sve oči uprte su u Trumpa. Najviše nedostaje pedijatara i hitne pomoći na otocima, helikopterska hitna intervenirala je preko dvije tisuće puta. Plenković kaže da je inflacija domaći proizvod kojeg stvaraju hrvatski poduzetnici. Grmoja juriša na čelo stranke, kaže da će Most pretvoriti u narodni pokret ako pobijedi...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno...


