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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tajni ugovori Krajača i HOO-a, Pavlek se vraća kroz 3 mjeseca..

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Tajni ugovori od milijun i pol eura u mandatu Siniša Krajača, Pavlek bi kroz tri mjeseca trebao stići nazad u RH, novosti oko 'švicaraca', dan nakon poraza od Engleske na SP-u, prvi časnik katamarana smatra da je učinio sve što je mogao, Rotim saznao kaznu u aferi Mikroskopi...

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Gledajte 240 sekundi VIDEO
Gledajte 240 sekundi | Video: 24sata Video
ZAGRIJAVANJE ZA DVOBOJ

VIDEO Ludnica u LA-u: Navijači BiH stvorili sjajnu atmosferu!

Bosna i Hercegovina igra 2. utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, njihovi navijači preplavili su područje oko stadiona u Inglewoodu. Atmosfera je odlična, pjeva se, pleše, veseli... Navijači BiH vjeruju kako mogu do dobro rezultata.

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Navijači BiH na SP VIDEO
Navijači BiH na SP | Video: 24sata/Reuters
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USA REPORT 24SATA Dalić se vraća igri s četiri u zadnjoj liniji: Sav fokus sad je na Panami...

ALEXANDRIA - "Vrlo je izvjesno da će Dalić reprezentaciju opet postaviti u sustav s četiri u zadnjoj liniji", javlja iz Alexandrije, gdje su smješteni 'Vatreni', naš Hrvoje Tironi. Pred Hrvatskom su sad utakmice protiv Paname i Gane. "Cijeli fokus sad se skreće na Panamu, nitko više ne razmišlja o Engleskoj", dodaje Tironi...

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Hrvoje Tironi VIDEO
Hrvoje Tironi | Video: Hrvoje Tironi/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Miše otkrio tko su favoriti SP-a

Ante Miše gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i otkrio tko su za njega favoriti SP-a. Što je rekao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Ante Miše otkrio tko su favoriti Svjetskog prvenstva VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
ODJEKNULA EKSPLOZIJA

VIDEO Trenutak udara u zgradu u Moskvi: Dron oštetio neboder

Objavljena je snimka koja prikazuje trenutak udara ukrajinske bespilotne letjelice u stambeni neboder u Moskvi tijekom jutrošnjeg napada. Na videu se najprije čuje zvuk drona koji leti nisko iznad naselja, a potom slijedi izravan udar u više katove zgrade i eksplozija. Nakon udara iz objekta se počeo dizati gusti dim, dok su snimke s terena zabilježile posljedice napada. Istodobno su ukrajinske snage ponovno pogodile moskovsku rafineriju nafte, a zračni promet na više moskovskih aerodroma bio je obustavljen.

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Snimka očevidca prikazuje trenutak udara ukrajinskog drona u stambenu zgradu u Moskvi VIDEO
Snimka očevidca prikazuje trenutak udara ukrajinskog drona u stambenu zgradu u Moskvi | Video: 24sata/reuters
SJAJNE SCENE

VIDEO Delirij na ulicama Gane nakon velike pobjede na SP-u!

GANA - Prekrasne snimke dolaze iz Gane gdje su navijači na ulicama slavili kasni gol svoje reprezentacije u važnoj pobjedi protiv Paname. U 95. minuti je Yirenkyi zabio gol i bacio u trans navijače "crnih zvijezda". Gana sljedeću utakmicu igra protiv Engleske i navijači su uvjereni kako neće izgubiti susret te da Gana puno toga može na ovom Mundijalu.

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Navijači Gane slave pobjedu Crnih zvezda nad Panamom VIDEO
Navijači Gane slave pobjedu Crnih zvezda nad Panamom | Video: 24sata/reuters

OSTALO

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