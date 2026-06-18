Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tajni ugovori Krajača i HOO-a, Pavlek se vraća kroz 3 mjeseca..

ODJEKNULA EKSPLOZIJA

VIDEO Trenutak udara u zgradu u Moskvi: Dron oštetio neboder Objavljena je snimka koja prikazuje trenutak udara ukrajinske bespilotne letjelice u stambeni neboder u Moskvi tijekom jutrošnjeg napada. Na videu se najprije čuje zvuk drona koji leti nisko iznad naselja, a potom slijedi izravan udar u više katove zgrade i eksplozija. Nakon udara iz objekta se počeo dizati gusti dim, dok su snimke s terena zabilježile posljedice napada. Istodobno su ukrajinske snage ponovno pogodile moskovsku rafineriju nafte, a zračni promet na više moskovskih aerodroma bio je obustavljen.

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