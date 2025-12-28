Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompsonov tim tužit će Zagreb. Umrla Brigitte Bardot...

ZATVARANJE JUBILEJSKE GODINE

VIDEO Relikvije bl. Stepinca su stigle u Zagrebačku katedralu: Pogledajte svečani povratak Nakon mjesec dana boravka u rodnom Krašiću, gdje mu se poklonilo više od deset tisuća vjernika, relikvije blaženog Alojzija Stepinca svečano su u nedjelju vraćene u zagrebačku prvostolnicu, obnovljenu Katedralu. Ovim činom ujedno započinje i obilježavanje zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Na putu prema Zagrebu, procesija se zaustavila u Karmelu u Brezovici, čime je ispunjena jedna od posljednjih želja samog blaženika koji je bio utemeljitelj tog samostana.

