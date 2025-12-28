NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompsonov tim tužit će Zagreb. Umrla Brigitte Bardot...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: U 91. godini preminula legendarna francuska glumica Brigitte Bardot. Thompsonov tim najavio tužbu protiv Zagreba. U naselju Kuršanec sin pokušao ubiti majku. Policija kod dvojice maloljetnika našla gotovo 1000 komada pirotehnike. HSLS-ovac vozio pijan i sletio s ceste. Desničari na čelu s Kelemincem urlali ispred Tomaševićeva stana i pjevali Thompsonove pjesme...