Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Vukovar se oprostio od heroja Jeana-Michela Nicoliera — tisuće ljudi ispratile su ga na vječni počinak. U Splitu trojica muškaraca završila u pritvoru nakon što su sudionike manifestacije tjerali kroz kordon koji je vikao „Za dom spremni“. U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog požara u domu za starije. U zaleđu Šibenika uhićen ratni zločinac – dok je brao masline. Bivši ministar Beroš vratio se u operacijsku salu – ali samo kao asistent...

NEMA VIŠE OPASNOSTI

VIDEO Kod Paromlina su se zapalile električne instalacije

Kod Paromlina u Zagrebu više vatrogasnih vozila sudjelovalo je u akciji gašenja u četvrtak. Došlo je do pucanja kabla - zapalile su se električne instalacije, potvrdio nam je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Zagreb.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Huligani u Splitu tjerali i heroja Vukovara. Htio je zaštititi djecu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Stravičan požar u Domu za umirovljenike u Tuzli uzeo 12 života. Huligani u Splitu tjerali su čovjeka koji je 1991. branio Vukovar. Majka Jean-Michela Nicoliera Lyliane Fournier demantirala da na sutrašnjem pogrebu svog sina ne želi zastave. Izgorjelo skladište guma u Svetoj Nedelji. Socijalst Zohran Mamdami prvi musliman na čelu New Yorka. Hrabre braniteljice predvoti će kolonu sjećanja ove godine. Odgodili digitalnu naplatu cestarinka, ipak od 2027.

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte golove kojima je Kurilovec izbacio Istru iz Kupa

KURILOVEC - ISTRA 2-1 Domaćin, četvrtoligaš, postao je tek peta momčad izvan HNL-a koja je u Kupu izbacila aktualnog prvoligaša. U 13. minuti Pršir senzacionalnim je pogotkom doveo Kurilovec u vodstvo, a potom je u 26. minuti, nakon pogreške gostiju, Sedlaček sve pripremio za Furmeka, koji je mirno pogodio za 2-0. Dašak nade Istri donio je Lawal u 76. minuti golom na asistenciju Bangoure.

PRIPREME NA MAKSIMIRU

VIDEO Dinamovci u posljednjim pripremama za Europsku ligu. Pogledajte kadrove s treninga

STADION MAKSIMIR - Nogometaši Dinama u četvrtak će odmjeriti snage protiv španjolskog prvoligaša Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige. 'Modri' su neporaženi u prve tri europske utakmice i trenutačno su pri vrhu tablice, dok je Celta deveta s dvije pobjede i porazom. Utakmica je u 18.45 sati, a u srijedu su "modri'' odradili posljednji trening na Maksimiru.

STRAVA U BIH

DOM UŽASA u Tuzli snimljen iz zraka: Poginulo je 12 osoba...

Požar je u Domu za starije u Tuzli buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu. Policija je objavila da je poginulo 12 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 35. Među njima i vatrogasci i policajci. Mediji u BiH su ogorčeni i pitaju se tko je i na osnovu koje logike odlučio da teško bolesne ljude smjeste na više katove zbog čega je evakuacija bila teška i gotovo nemoguća

