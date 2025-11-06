Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu...

STRAVA U BIH

DOM UŽASA u Tuzli snimljen iz zraka: Poginulo je 12 osoba... Požar je u Domu za starije u Tuzli buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu. Policija je objavila da je poginulo 12 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 35. Među njima i vatrogasci i policajci. Mediji u BiH su ogorčeni i pitaju se tko je i na osnovu koje logike odlučio da teško bolesne ljude smjeste na više katove zbog čega je evakuacija bila teška i gotovo nemoguća

