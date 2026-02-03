NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tomašević šalje račune Vladi. 'Pao' šef policije na Bajakovu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U središtu dana je spor oko dočeka rukometaša u Zagrebu. Na graničnom prijelazu Bajakovo uhićen je šef policije, SDP je promijenio glasnogovornika, u Gospiću su nestali kamioni, labudice, mješalice i automobili...