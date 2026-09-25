Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomislavu Horvatinčiću prijeti do dvije godine zatvora...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Tomislav Horvatinčić uhićen je jer je kršio sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima. Prijeti mu do dvije godine zatvora. Povijest Horvatinčićeve bahatosti za volanom seže godinama unazad. Kristijan Aleksić, koji je u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Čuvši presudu zadovoljno kimnuo glavom i smijuljio se. Slaven Bilić počinje novu avanturu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. "Vatreni" novo izdanje Lige nacija otvaranju gostovanjem u Pragu.