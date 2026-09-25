Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomislavu Horvatinčiću prijeti do dvije godine zatvora...

NESTVARNO

JEZIVO Pogledajte kako je monstrum iz Drniša reagirao na čitanje presude za ubojstvo Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog hladnokrvnog ubojstva maturanta Luke (19) u Drnišu u svibnju ove godine. Kriv je za sva tri kaznena djela za kojeg se tereti, i ukupno je dobio maksimalnu kaznu od 40 godina, a uračunava mu se i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru. Oduzima mu se sve vatreno oružje i streljivo koje mu je nađeno Osim toga, mora obitelji ubijenog platiti odštetu od 50.000 eura te pritom nadoknaditi sve troškove od vještačenja, prijevoza žrtve, medicinskog vještačenja te obdukcije žrtve.

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