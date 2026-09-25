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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomislavu Horvatinčiću prijeti do dvije godine zatvora...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Tomislav Horvatinčić uhićen je jer je kršio sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima. Prijeti mu do dvije godine zatvora. Povijest Horvatinčićeve bahatosti za volanom seže godinama unazad. Kristijan Aleksić, koji je u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Čuvši presudu zadovoljno kimnuo glavom i smijuljio se. Slaven Bilić počinje novu avanturu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. "Vatreni" novo izdanje Lige nacija otvaranju gostovanjem u Pragu.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
STRAVA

VIDEO Auto se prevnuo na krov u sudaru. Jedan je ozlijeđen

ZAGREB - Jedna osoba je ozlijeđena u sudaru dva osobna auta na Aleji Bologne, potvrdila nam je zagrebačka policija. Čitatelj 24sata poslao nam je snimku strašne nesreće. "Auto se prevrnuo na krov. Strašno", rekao nam je čitatelj. Očevid je u tijeku. Ozlijeđenoj osobi je liječnička pomoć pružena u bolnici.

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Prometna nesreća u Zagrebu VIDEO
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata
NESTVARNO

JEZIVO Pogledajte kako je monstrum iz Drniša reagirao na čitanje presude za ubojstvo

Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog hladnokrvnog ubojstva maturanta Luke (19) u Drnišu u svibnju ove godine. Kriv je za sva tri kaznena djela za kojeg se tereti, i ukupno je dobio maksimalnu kaznu od 40 godina, a uračunava mu se i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru. Oduzima mu se sve vatreno oružje i streljivo koje mu je nađeno Osim toga, mora obitelji ubijenog platiti odštetu od 50.000 eura te pritom nadoknaditi sve troškove od vještačenja, prijevoza žrtve, medicinskog vještačenja te obdukcije žrtve.

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Aleksiću 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu VIDEO
Aleksiću 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Otkrili dizajn novog Maksimira. Ipak, nisu baš svi zadovoljni...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Javnost je podijeljena nakon objave o novom maksimirskom stadionu koji će se graditi prema radu pobjednika međunarodnog natječaja talijanskog arhitektonskog studija VG13, ubojica Kristijan Aleksić na suđenju, novi detalji istrage otpada u Gospiću, zamjenik šefa Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša pozvan u Uskok, Studenac u blokadi, Mile Kekin za 24sata: Moja Ivana je najbolji suborac...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
nije mogao sakriti reakciju

VIDEO Trumpove grimase ukrale show: Pogledao bombardere pa napravio urnebesan izraz lica

Donald Trump i Xi Jinping susreli su se u Washingtonu, a njihov doček obilježili su crveni tepih, počasna straža i prelet dvaju američkih bombardera B-1. No, pažnju je posebno privukla Trumpova reakcija na zvuk letjelica. Dok je gledao prema bombarderima koji su prelijetali iznad njih, američki predsjednik napravio je nekoliko grimasa, očito reagirajući na njihovu buku. Xi Jinping stajao je tik uz njega i također pogledao prema nebu, no njegov izraz lica gotovo se nije promijenio.

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Susret Trumpa i Xia VIDEO
Susret Trumpa i Xia | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagreb objavio plaće radnika Holdinga. Tomašević o štrajku

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: 588 dana nakon akcije Uskoka i uhićenja zbog ilegalnog odlaganja 37.000 tona otpada u Gospiću počela je prva faza sanacije, pred blokadom je lanac s najviše trgovina Studenac, grad Zagreb objavio plaće radnika Holdinga...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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