NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida gliserima stigla na Hvar. Htjeli napasti Srbe, uhićeni su!

Bivšeg direktora alpskih reprezentacija u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka Uskok tereti da je organizirao zločinačku organizaciju koja je 11 godina preko fiktivnih računa iz saveza izvukla oko 30 milijuna eura. Međutim, kako ekskluzivno doznaju 24sata, Uskokovi istražitelji imaju dokaza da je izvlačenje novca trajalo puno duže, čak 25 godina. Do tih su saznanja došli pregledom Pavlekovih laptopa. Navodno je sve krenulo 2001., a iznos otad izvučen iz saveza još nije poznat. Skupina od 14 mladića je na Hvaru planirala napad palicama na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, policija ih je na vrijeme otkrila i uhitila. Hrvatsku u srijedu čeka prva utakmica na SP-u, igrat će protiv Engleske . Zlatko Dalić slaže momčad za otvorenje i sve je jasnije da će jednu od ključnih uloga imati Petar Sučić - iz Washingtona za 24sata javlja Hrvoje Tironi