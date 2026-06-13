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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida gliserima stigla na Hvar. Htjeli napasti Srbe, uhićeni su!

Bivšeg direktora alpskih reprezentacija u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka Uskok tereti da je organizirao zločinačku organizaciju koja je 11 godina preko fiktivnih računa iz saveza izvukla oko 30 milijuna eura. Međutim, kako ekskluzivno doznaju 24sata, Uskokovi istražitelji imaju dokaza da je izvlačenje novca trajalo puno duže, čak 25 godina. Do tih su saznanja došli pregledom Pavlekovih laptopa. Navodno je sve krenulo 2001., a iznos otad izvučen iz saveza još nije poznat. Skupina od 14 mladića je na Hvaru planirala napad palicama na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, policija ih je na vrijeme otkrila i uhitila. Hrvatsku u srijedu čeka prva utakmica na SP-u, igrat će protiv Engleske . Zlatko Dalić slaže momčad za otvorenje i sve je jasnije da će jednu od ključnih uloga imati Petar Sučić - iz Washingtona za 24sata javlja Hrvoje Tironi

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački!

ALEXANDRIA - Hrvatska obavlja treninge nekoliko minuta prije početka nevremena pa i dalje sve ide po planu. U gradu je živo, a reporter 24sata, Hrvoje Tironi, posjetio je poznati restoran u Alexandriji gdje se prate sve utakmice. Ponuda u restoranu je bogata, možete probati čak i zagrebački odrezak te razna hrvatska vina, a tu su i proizvodi iz regije

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USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! VIDEO
USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! | Video: Hrvoje Tironi/24sata
SJAJNE SCENE

VIDEO Spektakl u New Yorku! U sjajnoj atmosferi razvučena je najveća hrvatska zastava ikada

NEW YORK - Uoči okupljanja hrvatskih navijača u New Yorku, članovi udruge „Mi Hrvati“ pripremili su poseban događaj – razvijanje dosad najveće hrvatske zastave na području SAD-a. Šou se održava uz East River, gdje su već započele aktivnosti namijenjene navijačima. Zastava je izrađena lokalno, u New Yorku, a dimenzijama od 100 metara dužine i 12 metara visine izgleda impresivno. Slušala se i hrvatska himna

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Rastegnuta najveća hrvatska zastava ikada u New Yorku VIDEO
Rastegnuta najveća hrvatska zastava ikada u New Yorku | Video: Čitatelj 24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Olić otkrio kako je dobio broj dresa 18: 'Nisam htio desetku'

Ivica Olić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i voditelju Hrvoju Tironiju otkrio kako je došlo do toga da nosi broj 18. Što nam je ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Olić otkrio kako je dobio broj dresa 18 VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
MUNJE I GROMOVI

VIDEO Grmi, sijeva, vrijeme se mijenja! Jako nevrijeme nakon treninga Hrvatske u Alexandriji

ALEXANDRIA - Vrlo brzo nakon treninga hrvatske reprezentacije Alexandriju je zahvatilo veliko nevrijeme. Počeo je snažan vjetar i grmljavina te je dobro što su "vatreni" odradili trening. Podsjetimo, ako krenu gromovi unutar 13 kilometara trening se prekida, a igrači na teren mogu nakon 30 minuta od zadnjeg udara. Takvo promjenjivo vrijeme traje već dva dana

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Nevrijeme u Alexandriji VIDEO
Nevrijeme u Alexandriji | Video: Hrvoje Tironi/24sata
IDEMO, IDEMO

VIDEO Nevrijeme izbjegnuto pa se trenira punom parom. Veliki dvoboj s Engleskom je sve bliže

ALEXANDRIA - Nastavljaju se treninzi hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji. "Vatreni" su izbjegli nevrijeme i mogli su normalno obaviti sve zadatke koje je pred njih stavio izbornik Dalić. Na početku su se igrači lagano zagrijali, a onda kao i obično krenule su "zrende". Taktičke postavke uvježbavali su daleko od očiju kamere. Za Englesku sve mora biti tip-top

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Trenig Hrvatske u SAD-u VIDEO
Trenig Hrvatske u SAD-u | Video: Hrvoje Tironi/24sata

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