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NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida pod povećalom, skuplji dizel, Plenković slavi 10 godina

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Zbog antisemitskih povika u Splitu kazneno su prijavljene 23 osobe, a 15 ih je još u bijegu. Premijer Plenković obilježava deset godina na čelu Vlade, a gorivo od ponoći mijenja cijene. Donosimo i detalje nagodbe u aferi 'plin za cent', pronalaska ilegalne tvornice cigareta u Sloveniji te priču o parku u Supetru koji je predmet spora.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida pod povećalom, skuplji dizel, Plenković slavi 10 godina VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida pod povećalom, skuplji dizel, Plenković slavi 10 godina | Video: 24sata
VOX POPULI

Plenkovićevih 10 godina mandata: Što biste promijenili da ste na njegovom mjestu?

Od korupcije do zabrane tenisica... Pitali smo prolaznike u Gradu Zagrebu što bi promijenili u Hrvatskoj da su premijer ili premijerka na jedan dan. Odgovori su šaroliki, ali najbolje da poslušate u videu

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Što biste promijenili da ste premijer na jedan dan? VIDEO
Što biste promijenili da ste premijer na jedan dan? | Video: 24sata Video
ZOMBI ŠETNJA

VIDEO Zombiji preplavili Mexico City: Pogledajte ove kadrove...

'Zombiji' su u nedjelju preplavili ulice Mexico Cityja na tradicionalnoj "Zombi šetnji", jednom od najvećih tamošnjih okupljanja uoči Noći vještica. Sudionici odjeveni u jezive kostime, među kojima su bili i zombiji inspirirani legendarnim spotom Michaela Jacksona za pjesmu "Thriller”, plesali su, pozirali za fotografije i zabavljali prolaznike. Povorka je nakon nekoliko sati glazbe i zabave završila u središtu meksičke prijestolnice.

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Kostimi u Meksiku VIDEO
Kostimi u Meksiku | Video: 24sata/Reuters
VIRALNA SNIMKA

VIDEO Kraj njih gori, nasilje je posvuda, ali to ih ne dira: Usred pariškog kaosa uživaju u piću...

PARIZ: Sjeli su, naručili piće, opustili se i krenuli u razgovor. To što okolo gori, što nasilni prosvjednici pljačkaju i tuku se s policijom... To sad nije njihov problem. Reuters je objavio snimku para koji je uživao u svojoj večeri kod Slavoluka pobjede u Parizu, nedaleko od ove lokacije došlo je do nekih od najgorih nereda za vrijeme ovih demonstracija...

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Par uživa u kafiću u Parizu a oko njih kaos VIDEO
Par uživa u kafiću u Parizu a oko njih kaos | Video: 24sata/Reuters
'NIŠTA SE NE MOŽE USPOREDITI'

VIDEO Glamur, seksepil i donje rublje: Ovako su se 'anđelice' pripremale za senzualnu reviju

LOS ANGELES - Kylie Jenner, Barbara Palvin, sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio samo su neke od manekenki koje su prošetale Victoria's Secret pistom na dugo iščekivanoj reviji. Ambrosio je uoči revije rekla: 'Ovo je najveća modna revija na svijetu, ništa se ne može usporediti... Fanovi ovo čekaju cijelu godinu, a neki kažu da je ovo kao 'Super Bowl modnih revija''

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Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja... VIDEO
Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja... | Video: 24sata/reuters
UTRKA U NJEMAČKOJ

VIDEO Kratke noge, velika trka: Jazavčari pokazali svoju brzinu

Utrka jazavčara u Münchenu u nedjelju, 18. listopada, okupila je brojne vlasnike i njihove kratkonoge ljubimce. Uz glasno navijanje, poslastice i omiljene igračke, psi su jurili odvojenim stazama dugima 40 metara, raspoređeni u težinske kategorije. Organizatorica Denise Wenzel-Hinte kaže da događaj postaje sve popularniji: prije četiri godine imali su jednog izlagača i 30 pasa, a danas sa 150 izlagača ispunjavaju cijeli Motorworld. No jazavčari su poznati po tvrdoglavosti, pa vlasnicima nije preostalo drugo nego nadati se da će obećana nagrada njihove ljubimce dovesti do cilja.

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Utrka jazavčara u Njemačkoj VIDEO
Utrka jazavčara u Njemačkoj | Video: 24sata/Reuters

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