NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida pod povećalom, skuplji dizel, Plenković slavi 10 godina
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Zbog antisemitskih povika u Splitu kazneno su prijavljene 23 osobe, a 15 ih je još u bijegu. Premijer Plenković obilježava deset godina na čelu Vlade, a gorivo od ponoći mijenja cijene. Donosimo i detalje nagodbe u aferi 'plin za cent', pronalaska ilegalne tvornice cigareta u Sloveniji te priču o parku u Supetru koji je predmet spora.