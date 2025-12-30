Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hicem iz vatrenog je oružja 46-godišnji otac je u Sukošanu ubio 18-godišnjeg sina, a potom istim oružjem počinio samoubojstvo. Redovi pred HNB-om predzadnjeg dana zamjene kovanica kune. U optjecaju je još njih dvije trećine, više od dvije milijarde komada vrijednih više od milijardu kuna. Uredbu o zakonu o osobnoj asistenciji donijela Vlada i najavila pravilnik u roku od 60 dana udruzi sjena nisu potpuno zadovoljni n najavljuju borbu za svoju djecu. Thompsonova prijava USKOKU ne drži vodu-zbog nanijete štete proračunu za što njegov tim tereti Tomaševića zbog svojih odluka može biti prijavljen svaki čelnik pa i premijer...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe | Video: 24sata/Video
KAKAV GOL

VIDEO Bivši hajdukovac ovim je projektilom 'probušio' Livaju!

DUBROVNIK - U nedjelju je u Dubrovniku održan drugo izdanje malonogometnog turnira 'Dubrovnik Prestige'. U jednoj je ekipi bio i hajdukovac Marko Livaja, koji je bio "žrtva" nevjerojatnog gola iz slobodnog udarca još jednog bivšeg hajdukovca, Gergoa Lovrensicsa, kojeg možete vidjeti u videosnimci.

'Golčina' na turniru Četiri kafića 00:33
'Golčina' na turniru Četiri kafića | Video: Libertas TV
BIO JE DEZORIJENTIRAN

ŠOKANTAN VIDEO Evo kako su iz uništenog auta izvukli Joshuu

NIGERIJA - Nekadašnji dvostruki svjetski boksački prvak Anthony Joshua doživio je tešku prometnu nesreću na autocesti Lagos–Ibadan u nigerijskoj saveznoj državi Ogun. U nesreći su smrtno stradala njegova dva bliska prijatelja, Sina Ghami i Abdul Latif. Joshuu su hitno prevezli u bolnicu, gdje su liječnici pretragama utvrdili da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila 01:38
Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompson i njegov tim kreću s tužbama. Evo što tvrde...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Na petu obljetnicu petrinjskog potresa odana je počast za sedam žrtava među kojima i najmlađoj djevojčici Lauri Cvijić (13), kaznene prijave protiv Tomaševića i direktora Arene Sretana Šarića pokreću Thompson i njegov tim, Svena Miškovića za ravnatelja USKOK-a imenovao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, osmijeh na lice pacijentima vraćaju vrsni kirurzi iz Vinogradske...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompson i njegov tim kreću s tužbama. Evo što sve tvrde... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompson i njegov tim kreću s tužbama. Evo što sve tvrde... | Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompsonov tim tužit će Zagreb. Umrla Brigitte Bardot...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: U 91. godini preminula legendarna francuska glumica Brigitte Bardot. Thompsonov tim najavio tužbu protiv Zagreba. U naselju Kuršanec sin pokušao ubiti majku. Policija kod dvojice maloljetnika našla gotovo 1000 komada pirotehnike. HSLS-ovac vozio pijan i sletio s ceste. Desničari na čelu s Kelemincem urlali ispred Tomaševićeva stana i pjevali Thompsonove pjesme...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
ZATVARANJE JUBILEJSKE GODINE

VIDEO Relikvije bl. Stepinca su stigle u Zagrebačku katedralu: Pogledajte svečani povratak

Nakon mjesec dana boravka u rodnom Krašiću, gdje mu se poklonilo više od deset tisuća vjernika, relikvije blaženog Alojzija Stepinca svečano su u nedjelju vraćene u zagrebačku prvostolnicu, obnovljenu Katedralu. Ovim činom ujedno započinje i obilježavanje zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Na putu prema Zagrebu, procesija se zaustavila u Karmelu u Brezovici, čime je ispunjena jedna od posljednjih želja samog blaženika koji je bio utemeljitelj tog samostana.

Relikvija Alojzija Stepinca stigla u Zagrebačku katedralu 03:00
Relikvija Alojzija Stepinca stigla u Zagrebačku katedralu | Video: 24sata Video

