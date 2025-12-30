Gledajte '240 sekundi' 24sata! Tragedija šokirala Sukošan: Otac ubio sina, a zatim i sebe

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompson i njegov tim kreću s tužbama. Evo što tvrde... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Na petu obljetnicu petrinjskog potresa odana je počast za sedam žrtava među kojima i najmlađoj djevojčici Lauri Cvijić (13), kaznene prijave protiv Tomaševića i direktora Arene Sretana Šarića pokreću Thompson i njegov tim, Svena Miškovića za ravnatelja USKOK-a imenovao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, osmijeh na lice pacijentima vraćaju vrsni kirurzi iz Vinogradske...

