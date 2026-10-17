Gledajte '240 sekundi 24sata': Traže huligane iz nazi-kortea! Plenković osudio incident...

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VIDEO Auto završio na krovu na A1: 'Prizor je uznemirujuć...' A1 - Auto je završio na krovu, prizor je bio uznemirujuć, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku prometne nesreće na A1. Na stranicama HAK-a stoji kako se prometna nesreća dogodila na autocesti A1 između čvora Zagvozd i čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. "Sudarila su se dva auta, hitna i policija su već intervenirali", kazao nam je čitatelj.

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