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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Troje mrtvih u sudaru jedrilice i katamarana. 'Užasna tragedija'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Troje ljudi s jedrilice poginulo je u sudaru s privatnim putničkim brodom na moru između Brača i Šolte. Poginuli su češki državljani. "Ovo je velika tragedija, u 30 i nešto godina karijere nešto takvo nisam doživio", rekao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera. Mladić se u subotu popodne utopio u Dravi na kupanju s prijateljima. Policija upozorava građane da idu samo na uređena i nadzirana kupalištima. Dobijete li SMS poruku sa stranog broja u kojoj piše da ju šalje prometna policija i da trebate platiti prometnu kaznu, ne nasjedajte, to je prevara, poručuje prava policija

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Troje mrtvih u sudaru jedrilice i katamarana. 'Užasna tragedija' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Troje mrtvih u sudaru jedrilice i katamarana. 'Užasna tragedija' | Video: 24sata/Video
DIO PO DIO

VIDEO Evo kako se ruši Vjesnik

Nakon problema zbog kvara bagera koji 'trga' zgradu Vjesnika, sad je nastavljeno s rušenjem legendarne zgrade koja je uništena u požaru u studenom prošle godine...

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Timelaps snimka rušenja Vjesnika VIDEO
Timelaps snimka rušenja Vjesnika | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatreni' se družili s Malkovichem, a nakon još malo treninga lete u Dallas

ALEXANDRIA - Još jedan sunčan i vruć dan u Alexandriji! Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja u uobičajenom ritmu, trenira se jako, a u ponedjeljak oko 21.30 po našem vremenu "vatreni" će avionom krenuti u Dallas gdje ih očekuje dvoboj s Engleskom. Reprezentativce je uoči Engleske posjetio glumac John Malkovich, a više o tome zna reporter 24sata, Hrvoje Tironi, koji sve prati iz kampa repke

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
NARANČASTO UPOZORENJE

VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'

IVANEC Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina. Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.

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Potop na sjeveru Hrvatske VIDEO
Potop na sjeveru Hrvatske | Video: Čitatelj 24sata
SNAŽNA OLUJA

VIDEO Sjever Hrvatske pogodilo je jako nevrijeme s tučom!

Varaždin i okolicu u popodnevnim satima nedjelje pogodilo je jako nevrijeme s tučom i olujnim vjetrom. Lokalni portali javljaju kako je nevrijeme pogodilo i Ivanec i okolicu, navode kako je padala tuča veličine lješnjaka...

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Tuča u Varaždinu VIDEO
Tuča u Varaždinu | Video: Čitatelj 24sata
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Ovo je kretanje katamarana prije sudara s jedrilicom

SPLIT - U Splitskim vratima pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja nakon sudara jedrilice i katamarana između Milne na Braču i Šolte. Jedrilica je nakon sudara potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba, od kojih su tri osobe nažalost smrtno stradale, dok se za jednom osobom još traga. Preostale 4 osobe sa potopljene francuske jedrilice izvučene su iz mora.

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Kretanje katamarana u trenutku sudara VIDEO
Kretanje katamarana u trenutku sudara | Video: Marine Traffic

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