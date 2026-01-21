Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA:

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump hvalio Trumpa, kritizirao Europu. Žalbe zbog Vjesnika...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Trump se hvalio svojim postignućima u Davosu, kaže da ne želi upotrijebiti silu da preuzme Grenland, ali da želi hitne pregovore. Kritizrao je Europu, kaže da ne ide u dobrom smjeru.. "Bez nas biste govorili japanski i njemački", poručio je Trump iz Švicarske. Bivša zastupnica Centra Viktorija Knežević pala u akciji EPPO-a s još četvero zbog malverzacija s 300-tinjak tisuća eura za igricu o Dubrovniku. "Posao rušenja Vjesnika je namješten", tvrde u žalbama tvrtke V.D.M. i Joning – obje su dale jeftinije ponude od izabranog izvođača. 140 tisuća ljudi u Zagrebu nema svog liječnika jer nedostaje 69 timova, liječničke udruge tvrde da je to razlog što su hitne u bolnicama pune. ZET daje otkaze radnicima koji su izazvali incident na božićnom domjenku, skidali se goli i napali bend. Djeca žvaču nikotinske vrećice već u 6. razredu, lako su dostupne preko interneta već za 3 i pol eura, a ostavljaju trajne štetne posljedice.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump hvalio Trumpa, kritizirao Europu. Žalbe zbog Vjesnika... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump hvalio Trumpa, kritizirao Europu. Žalbe zbog Vjesnika... | Video: 24sata/Video
opasni uvjeti za stanovnike

VIDEO Snijega im je preko glave! Grad na Kamčatki u totalnom ledenom kaosu

KAMČATKA - Već danima svijet obilaze snimke snijegom prekrivene Kamčatke. Najobilnije snježne padaline u zadnjih 60 godina na ruskome su dalekoistočnom poluotoku stvorile goleme nanose visoke i po nekoliko metara koji su blokirali ulaze u zgrade i u potpunosti zatrpali automobile. Snimke iz Petropavlovsk-Kamčatskog prikazuju kako izgleda život u zatrpanom gradu.

Pokretanje videa...

Kamčatka zatrpana snijegom 04:51
Kamčatka zatrpana snijegom | Video: 24sata/Reuters
OTKAZANI BROJNI LETOVI

VIDEO Nevjerojatni prizori iz Libije. Pješčana oluja obojila je nebo u narančasto. Ima i žrtava

Snažna pješčana oluja pogodila je Libiju u utorak i otkazala letove u dvije zračne luke. Najteže pogođen je grad Bengazi koji je bio prekriven gustom narančastom izmaglicom. Agencija Anadolu javlja kako je najmanje jedan poginuli te 15 ozlijeđenih u oluji.

Pokretanje videa...

Pješčana oluja u Libiji 01:22
Pješčana oluja u Libiji | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Majka koja je u Savu bacila trogodišnju kćer osuđena je na 15 godina zatvora. Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji. Boris Vujčić nominiran je za potpredsjednika ECB-a. Dvije teško ozlijeđene djevojčice iz Afrike mogle bi na liječenje u Hrvatsku. Thompson nastupa u Rijeci okružen antifašističkim simbolima. KBC Rebro tvrdi da na hitnoj nema kaosa. Trump ponovno traži Grenland i napada europske saveznike. Rušenje zgrade Vjesnika je odgođeno.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji | Video: 24sata/Video
KVARNER SLAVI

VIDEO 'Najduži susret u HNL-u' pripao Rijeci. Pogledajte golove iz prošle i nove godine u Puli...

ISTRA 1961 - RIJEKA 1-2 U utakmici koja je prekinuta zbog magle 14. prosinca, Rijeka je u nastavku stigla do pobjede i skočila na treće mjesto. Prije prekida, to jest, do 16. minute, zabijali su Lawal za Istru te Menalo za Rijeku. U nastavku se ključni trenutak dogodio u 75, minuti kada je novi igrač gostiju, Tornike Morčiladze, izborio penal, a Tiago Dantas ga realizirao.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Istra - Rijeka 01:30
Golovi na utakmici Istra - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NEVJEROJATNO

VIDEO 'Manijak se u Zagrebu vozi po pješačkoj stazi. Još trubi pješacima da se maknu, užas!'

Jedan vozač odlučio je voziti po pješačkoj stazi, sve od Štefanovečke pa do Osječke ulice. Kako nam kaže čitatelj, vozač je trubio pješacima da se maknu. Upit smo poslali policiji, a odgovor ćemo objaviti kad stigne.

Pokretanje videa...

Vozio po nogostupu u Zagrebu 00:32
Vozio po nogostupu u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026