Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump hvalio Trumpa, kritizirao Europu. Žalbe zbog Vjesnika...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA: Gledajte '240 sekundi' 24sata

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Trump se hvalio svojim postignućima u Davosu, kaže da ne želi upotrijebiti silu da preuzme Grenland, ali da želi hitne pregovore. Kritizrao je Europu, kaže da ne ide u dobrom smjeru.. "Bez nas biste govorili japanski i njemački", poručio je Trump iz Švicarske. Bivša zastupnica Centra Viktorija Knežević pala u akciji EPPO-a s još četvero zbog malverzacija s 300-tinjak tisuća eura za igricu o Dubrovniku. "Posao rušenja Vjesnika je namješten", tvrde u žalbama tvrtke V.D.M. i Joning – obje su dale jeftinije ponude od izabranog izvođača. 140 tisuća ljudi u Zagrebu nema svog liječnika jer nedostaje 69 timova, liječničke udruge tvrde da je to razlog što su hitne u bolnicama pune. ZET daje otkaze radnicima koji su izazvali incident na božićnom domjenku, skidali se goli i napali bend. Djeca žvaču nikotinske vrećice već u 6. razredu, lako su dostupne preko interneta već za 3 i pol eura, a ostavljaju trajne štetne posljedice.