Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump prijeti, Putin osuđuje, Iran najavljuje veliku osvetu...

SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA

VIDEO Lokomotivi zbog bizarne situacije poništili gol, Dantas i Adu Adjei zabili za slavlje Rijeke RIJEKA - LOKOMOTIVA 2-0 Utakmice nakon europskih izazova znaju biti neugodne, ali Riječani su uspješno riješili goste iz Zagreba. Lokosi su prvi zabili preko Vešovića, ali gol mu je poništen jer se nakon VAR snimke vidjelo da je lopta pogodila Stojakovića u leđa na putu prema golu, a on je bio u zaleđu. Dantas je zabio u 13. za 1-0, a Adu-Adjei potvrdio je pobjedu u 96.

