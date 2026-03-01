NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump prijeti, Putin osuđuje, Iran najavljuje veliku osvetu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ubijen iranski vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran najavio veliku osvetu, Trump odmah poslao oštro upozorenje Teheranu. Na ulicama iranskih gradova jedni slave smrt ajatolaha, drugi tuguju. Iran zatvorio Hormuški tjesnac, cijena nafte već raste. Putin osudio ubojstvo ajatolaha. Hrvatski nogometaši uspjeli su pobjeći iz Irana. Novo usklađivanje mirovina, povećanje oko 2,7 posto.