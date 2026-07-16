NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši šef nabave MORH-a, brigadir Ivica Devčić, uhićen je u akciji Uskoka i vojne policije zbog sumnje u namještanje natječaja 2018. i 2019. za kupnju vojnih čizama, pri čemu je tvrtka Design Vision, čija je vlasnica Alma Boch također privedena, profitirala za oko 30 tisuća eura. Prema saznanjima 24sata, Uskok smatra da je Devčić namjerno podijelio nabavu kako bi posao dobila spomenuta tvrtka, koja je od tada redovito dobivala poslove bez otvorenih natječaja. Već od sutra bit će dostupan lijek givinostat za dječake oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. U HZZO-u očekuju da će usporiti napredovanje bolesti. SAD je nastavio napade na Iran, a Trump je najavio nove mete. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. 102 tisuće eura, ili više nego sve ostale parlamentarne stranke zajedno, dobio je donacija u prvih šest mjeseci HDZ. SDP je skupio najmanje, samo 1300 eura.